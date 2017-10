Convocados para el estreno en Copa

Google Plus

Convocatoria de Eusebio Sacristán frente al Lleida en Copa del Rey. Foto: @realsociedad

Debut en la tercera competición de esta temporada

La Real Sociedad se estrena esta temporada en la Copa del Rey frente al equipo catalán. El equipo realista ha tenido solo dos días para descansar y recuperarse tras el empate en casa frente al RCD Espanyol. Los de San Sebastián acumulan ya cuatro partidos de liga sin conseguir la victoria en Anoeta.

Esta mañana los blanquiazules han realizado la última sesión de entrenamiento en el z2 de Zubieta, el último entreno en casa antes de medirse al Lleida. El primer encuentro de Copa para la Real tendrá lugar fuera de casa, por lo que los jugadores viajarán hasta Lleida para medirse al próximo, y primer, rival de Copa.

17 jugadores convocados por Eusebio

Al finalizar el trabajo, Eusebio Sacristán, el técnico blanquiazul, ha facilitado la lista de los 17 hombres convocados: Gerónimo Rulli, T. Ramírez, Andoni Gorosabel, Llorente R., Raúl Navas, Íñigo Martínez, De la Bella, Asier Illarramendi, Rubén Pardo, Ander Guevara, XabiS Prieto, Sergio Canales, Adnan Januzaj, Carlos Vela, Mikel Oyarzabal, Juanmi Jiménez y Jon Bautista.

No convocados

Por el contrario, la lista de jugadores no convocados está formada por: Carlos Martínez, Álvaro Odriozola, Aritz Elustondo, Kevin Rodrigues, Igor Zubeldia, Jon Guridi, Imanol Agirretxe y Willian José. Parte de estos jugadores no viajan por baja médica y, en cambio, otros no lo hacen por decisión técnica.

Carlos Martínez es uno de los jugadores ausentes en la convocatoria por causa médica. Al igual que Álvaro Odriozola que tras recuperarse del tobillo, sigue con molestias en la rodilla derecha. Por el mismo motivo, viajará Elustondo por una contusión en la pantorrilla derecha. Tampoco lo hará Kevin Rodrigues, por una contusión en la zona de la cresta ilíaca izquierda. Guridi, Agirretxe y Zurutuza también se quedan fuera por baja médica. Sin embargo, Igor Zubeldia y Willian José no viajan a Cataluña a medirse al próximo rival por decisión técnica.