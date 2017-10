Previa Lleida - Real Sociedad: comienzo de una nueva aventura copera

Los jugadores de la Real celebran el gol del empate contra el Espanyol. Foto: La Liga

El equipo realista comienza su andadura en la Copa del Rey en tierras catalanas. Los txuri urdin se estrenan en el campo del Lleida, con la ilusión de llegar lejos en esta competición y conseguir un título esta temporada. Eusebio Sacristán y la plantilla están concentrados y no se relajaran ante un equipo que juega en Segunda División B, pero es tercero de su grupo con 19 puntos a nueve del filial Mallorca. La racha de cuatro partidos sin perder de los entrenados por Gerard Albadalejo es una señal de que el cuadro ilerdense es un rival rocoso en el Camp D´Esports y que rentabiliza sus goles. Además, viene de ganar 4-2 al Cornellá y llega en su mejor momento al perder sólo un partido de 10 jugados. Gerard Albaradejo no podrá contar con Noel Carbonell, la única baja del equipo local.

Los realistas no quieren distraerse de un encuentro donde tienen el cartel de favoritos por la diferencia de categoría y llegarán a Lleida a sacar un resultado que les deje medio pase para los octavos de final. Eusebio cuenta con todos sus jugadores, con la excepción de Willian José, Zubeldia y Kevin que jugarán el domingo contra el Getafe y el técnico ha preferido darles descanso, y Aritz y Odriozola por molestias. Gorosabel y Guevara entra en la lista de 17 jugadores convocados en la que Eusebio deberá hacer un descarte. Se espera que jueguen Gorosabel, De la Bella, Pardo, Januzaj y Bautista, entre otros, suplentes o descartados en Liga y en Europa, y que tendrán la oportunidad de demostrar al entrenador vallisoletano su nivel y posibilidad de disputarle los minutos a los téorico titulares.

Aspirar a lo máximo en Copa

Los donostiarras aspiran a superar los cuartos de final de la pasada edición, en el que cayeron eliminados por el campeón de Copa, el FC Barcelona de Luis Enrique. Para ello, saben que tienen que eliminar primero al Lleida, y jugar al 100% para evitar las sorpresas que se dan en el torneo del KO. Eusebio Sacristán sacará a un once de garantías para competir y ganar el partido, con ese fin viajarán a Lleida en busca de un resultado que les deje muy de cara la eliminatoria para la vuelta, que jugarán en Anoeta.

La posibilidad de ilusionar a los aficionados realistas y ganar un título es uno de los objetivos de esta temporada. La Copa del Rey es uno de los torneos más igualados y competitivos, por la doble eliminatoria y las rotaciones que suelen hacer los equipos grandes como el Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, y porque por norma general, esta competición es una de las que menos priorizan los peces gordos de La Liga Española. La Real Sociedad tiene una oportunidad de ganar un título que hace años no consigue, y dar así una alegría a los "realzales" y dejar en las vitrinas del club otra copa más para la colección. Primero, se deben superar las eliminatorias, y la primera piedra de toque será contra el Lleida.

Precedentes contra el Lleida

El Lleida y la Real Sociedad no se enfrentaban desde la temporada 93/94. La última vez que la Real visitó el Camp D´Esports el equipo realista perdió 1-0 con un gol de Milinkovic, y uno de los jugadores que estuvo en el once titular fue Lorenzo Juarros, el actual director deportivo del club. No guardara buen recuerdo de ese partido Loren, y esta vez será diferente porque el Lleida no se encuentra en Primera División. En la Copa del Rey ambos conjuntos se han emparejado en dos ocasiones, en la 78/79 y en la 92/93, y en ambas los realistas apearon a los ilerdenses, y se espera repetir lo mismo tras la diferencia de categoría.

Declaraciones

Eusebio Sacristán ha comparecido en rueda de prensa al término del entrenamiento matinal. El técnico txuri urdin apuesta por esta competición y asegura que "para nosotros nos ofrece la oportunidad de aspirar a un título". Eusebio no deja de lado este torneo subrayando que "la Copa es una competición muy ilusionante, nos motiva, porque permite vivir momentos muy bonitos y hacer cosas importantes. Por eso desde la primera eliminatoria tenemos que plasmarlo.

Sobre el Lleida avisó de lo peligroso que son este tipo de encuentros ante un rival a priori inferior. "Sabemos lo que supone para estos equipos esta competición, lo que supone llegar aquí y poder jugar esta eliminatoria. Tenemos que transmitir el mismo entusiasmo que ellos”, advirtió. En la Copa no hay favoritos y año tras año hay sorpresas, equipos pequeños eliminan a los grandes, ese factor solo se da como argumenta el técnico vallisoletano "si damos nuestro mejor nivel podremos mostrar sobre el campo la teórica superioridad pero para que eso sea evidente y pasemos la eliminatoria tenemos que jugar a nuestro mejor nivel".

Por último, Eusebio confirmó la titularidad de Toño Ramírez en la portería. "El partido de mañana lo va a jugar Toño. Su mentalidad y su actitud están siendo fantásticas y ha merecido poder jugar antes, siempre ha estado preparado. En esta competición que empieza mañana entiendo que Toño va a participar", finalizó el entrenador txuri urdin.

Gerard Albadalejo ha alabado a la Real Sociedad. "Me espero a un club histórico, a un equipo que llega con los mejores jugadores posibles. Defienden un escudo de un club de nivel en La Liga Española", avisó el técnico local. Además, aseguró que "la Real juega en Liga y en competición europea y será un partido con muchas complicaciones. Intentaremos cometer los menores errores posibles, y estar juntos y unidos para conseguir un buen resultado", finalizó Gerard.

Convocatorias

La Real Sociedad ha ofrecido la lista de 17 jugadores convocados en la que destacan las bajas de Odriozola, Aritz por molestias y Kevin, Zubeldia y Willian José por decisión técnica, y las novedades de Gorosabel y Guevara.

El Lleida no ha facilitado la convocatoria y está a la espera de la comunicación de Gerard Albadalejo para ofrecer la lista de convocados. Es probable que el entrenador realice rotaciones después de jugar el domingo contra el Cornellá.

