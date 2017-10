Getafe vs Real Sociedad en vivo y en directo online en LaLiga Santander 2017

Eusebio Sacristán, por su parte, ha ofrecido la lista de 19 convocados que se desplazarán a tierras madrileñas. El técnico pucelano no podrá contar con los lesionados Carlos Martínez, Raúl Navas, Kevin Rodrigues, Zurutuza, Guridi y Agirretxe, además del sancionado Illarramendi. La lista la componen los siguientes jugadores: Rulli, T. Ramírez, Gorosabel, Odriozola, Aritz, Llorente R., I. Martínez, De la Bella, X. Prieto, R. Pardo, Zubeldia, Guevara, Canales, Januzaj, Carlos V, Oyarzabal, Juanmi, Willian J. y Bautista.

José Bordalás no ha dado a conocer la lista de convocados, algo que hará en las horas previas al comienzo del encuentro. A pesar de ello, está confirmado que no podrá contar con los lesionados Gaku Shibasaki y Dani Pacheco.

Eusebio dirigiendo un partido desde la banda. Foto: Giovanni Batista / VAVEL

En su comparecencia previa, Eusebio Sacristán avisó de la dificultad que supone enfrentarse al Getafe, un rival que exige el máximo a sus contrincantes: “El Getafe siempre compite bien, todos los partidos al máximo, tanto fuera como en casa. Pone en muchas dificultades a su rival, pero nosotros trataremos de imponer nuestro estilo". A su vez, explicó el motivo por el cuál cita a 19 hombres para el duelo en Getafe: “Hemos tenido algún episodio de gastroenteritis, llevamos 19 jugadores para estar protegidos”.

Bordalás, en imagen. Foto: LaLiga

En la comparecencia previa al encuentro, Bordalás calificó el encuentro del domingo como importante pero no de decisivo: "El partido de este domingo es importantísimo pero no definitivo. Queremos reencontrarnos con la victoria en casa". A su vez, reconoció que no podrá contar con Dani Pachecho para el encuentro ante la Real Sociedad: "Pacheco no está aún al 100%. Esperamos contar con él en breve". Reconoció la dificultad que supone enfrentarse a la Real, aunque confía en que su equipo vuelva a encontrar las sensaciones: "Tenemos que saber contrarrestar el buen momento de la Real Sociedad y mostrar nuestra mejor cara".

Sánchez Martínez, en imagen. Foto: realsporting.com

El colegiado del partido Getafe vs Real Sociedad en vivo será el colegiado murciano Sánchez Martínez. Ha dirigido en dos ocasiones al Getafe, ambas con victoria favorable al conjunto azulón, entre otros, en Anoeta ante la Real Sociedad en la temporada 2015/2016. A la Real Sociedad la ha dirigido en seis ocasiones, con un balance de una victoria para la Real, dos empates y tres derrotas.

Getafe y Real Sociedad se han medido en nueve ocasiones a lo largo de su historia en el Coliseum Alfonso Péreza. El conjunto donostiarra se ha impuesto en dos ocasiones, por cinco del Getafe, mientras que el empate se ha producido en dos ocasiones.

Manu Garcia, ante Canales. Foto: LaLiga

El último partido como visitante lo disputó frente al Alavés en Mendizorrotza, encuentro en el que logró imponerse por cero a dos, gracias a los tantos de Oyarzabal y Elustondo en la recta final del encuentro.

Por su parte, la Real Sociedad llega al encuentro en novena posición, tras sumar 14 puntos en los nueve encuentros que ha disputado en Liga. Ha logrado cuatro triunfos, dos empates y tres derrotas. Ha anotado 20 goles a favor mientras que ha recibido 18 tantos.

Cala, ante Asensio. Foto: Getafecf.com

El último partido como local lo disputó frente al Real Madrid, encuentro en el que cayó derrotado por uno a dos. Jorge Molina fue el goleador del Getafe, mientras que Benzema y Ronaldo fueron los goleadores del conjunto de Zinedine Zidane.

El Getafe llega al encuentro en 14ª posición, tras sumar nueve puntos en los nueve primeros encuentros que se han jugado en Liga. Ha logrado dos victorias, tres empates y cuatro derrotas. Ha anotado 11 goles a favor y ha encajado diez.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Getafe vs Real Sociedad en vivo, perteneciente a la 10ª jornada de LaLiga Santander. El encuentro tendrá lugar en el estadio Coliseum Alfonso Pérez a partir de las 12:00 horas.