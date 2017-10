Eusebio: "Nuestro nivel competitivo e intensidad van a ser muy importantes en este partido".

Eusebio durante la rueda de prensa previa al Getafe CF - Real Sociedad. Fotografía: Captura vídeo RS TV.

La Real Sociedad quiere seguir sumando otro choque más ante un Getafe CF que para Eusebio Sacristán va a ser un hueso duro de roer.

Un rival combativo y con un planteamiento diferente al realista

Tal y como sucediese ante el RCD Espanyol la Real Sociedad tiene ante un si un compromiso frente a una escuadra cuya concepción en el estilo de juego difiere diametralmente con el que suelen presentar los pupilos del pucelano.

"El Getafe nos va a poner en unas dificultades diferentes a las que nos ponen otros equipos pero el nivel competitivo y la intensidad va a ser muy importante en este partido".

Y ha sido ese nivel competitivo del Getafe CF sobre lo que más ha enfatizado el preparador txuri-urdin. Algo que también ha atribuido al sello de su homólogo azulón, José Bordalás.

"Del Getafe nosotros nos fijamos en su manera de competir. Siempre compite bien. Los equipos de Bordalás, siempre son muy competitivos y es lo que está haciendo este año el Getafe. Es un equipo que siempre está ahí, que compite al máximo todos los partidos independientemente del resultado que consigan. Ha competido muy bien tanto fuera como en casa. El Getafe es un equipo que tiene muy claro a lo que juega y los jugadores están muy convencidos con ese planteamiento y con esa idea".

Una buena actitud y hambre competitiva a la que, según el entrenador de la Real Sociedad, se puede superar en un escenario donde sea el esquema táctico y de juego blanquiazul el que someta al que el Getafe presente.

"Debemos tratar de imponer nuestra idea sobre la que ellos van a proponer y en la convicción de poder hacerlo va estar la clave para vencerles".

La ética y lógica de las cesiones: Sí a jugar contra el equipo que te ha cedido

Por otro lado, ante el Getafe CF se producirá el reencuentro de los txuri-urdin con un jugador de la casa, Markel Bergara. Y con ello, el eterno debate acerca de la posibilidad o no que los futbolistas cedidos puedan enfrentarse al equipo del que proceden. Preguntado sobre ello, Eusebio ha mostrado su total y absoluta conformidad para que así sea. Es más, ha abogado para que, el caso de Markel que sí estará en encuentro si así lo decide Bordalás, sea la norma y no la excepción.

"Veo muy bien que puede jugar Markel Bergara. Veo lógico para la competición que los jugadores de una plantilla puedan jugar todos los partidos de la temporada. Que uno quiera ceder un jugador no tiene que ser óbice para que luego pongas cláusulas que limiten que pueda jugar todos los partidos. Yo creo que (si el jugador no puede jugar ante el equipo que lo ha cedido) de alguna manera hace que la competición no tenga todas las garantías. Todos pueden jugar contra todos. Si tú perteneces a un equipo puedes jugar contra todos los demás. Sino si tienes jugadores cedidos y no pueden jugar en contra tuyo tienes una ventaja que creo que no es lógica".

Una postura contudente y significativa que no coincide con la posición de muchos de sus colegas o cuanto menos, con muchas de las decisiones de las directivas del mundo del futbol a la hora de fijar las condiciones de una cesión.

Feliz con el rendimiento de Markel Bergara

Un hombre, Markel Bergara, que se ha llevado los elogios de Eusebio gracias a la gran campaña que está realizando en el Getafe CF y con ello, que se cumpla el objetivo con la que se firmó la cesión: que el veterano jugador tenga minutos y pueda desplegar su mejor juego.

"En el momento en el que nosotros decidimos que Markel Bergara saliera cedido era porque considerábamos que era lo mejor para todos. Estoy muy contento de que le esté yendo tan bien. Se lo merece y es muy querido en nuestro vestuario. Markel está teniendo mucho protagonismo en el juego del Getafe. Está teniendo una gran participación en todas las fases del juego del equipo. Haciendo ese trabajo que él siempre hace a nivel defensivo pero además también se está prodigando mucho tanto en la construcción del juego como en las apariciones en el área contraria".

Una lista atípica

El técnico vallisoletano ha dado a conocer los nombres de aquellos jugadores que estarán presentes en el Coliseum Alfonso Pérez. Una lista con sopresa dado que han sido 19 y no los habituales 18 el número de futbolistas que se desplazarán a la localidad madrileña. Una circunstancia especial que tal y como ha aclarado Eusebio se debe al virus de gastroentiritis que ha afecado a parte de la plantilla.

"La última semana hemos tenido un problema dentro de la plantilla de Gastroenteritis, entre ellos Illarramendi y Kévin. El partido es por la mañana y no nos daria margen de reacción. Queremos protegernos por si surge algún tipo de problema y por eso llevamos 19 jugadores".

Recordemos que la Real Sociedad se verá las caras con los de Bordalás el domingo 29 a las 12:00 h del mediodía.