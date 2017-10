Un Getafe con sello Bordalás

Jorge Molina sigue siendo la referencia ofensiva del Getafe / Foto: @Laliga

Llega la Real Sociedad al Coliseum Alfonso Pérez de Getafe para intentar ibtener los tres puntos y situarse en la parte alta de la tabla. La misión es complicada ha que los de Bordalas son un equipo difícil de doblegar. Combativos, realizando una presión muy fuerte y con peligro en las transiciones, así es el conjunto madrileño. A continuación la posible alineación tratando de conocer un poco más a fondo a sus jugadores.

En la portería estará Guaita, un guardameta experimentado, que va bien por alto y que transmite seguridad a su equipo. Después de despuntar en Valencia su nivel bajó pero parece estar recuperándolo y volviendo a ser fiable.

Atrás el conjunto del sur de la comunidad de Madrid juega con línea de cuatro. Lo más normal es que corra el equipo txuri urdín salgan Antunes, Djené, Cala, Damián. Jugadores aguerridos, que van fuerte y que forman un bloque sólido.

La medular del Getafe suele estar compuesta por un doble pivote donde el ex realista Markel Bergara y Arambarri parecen candidatos a salir de inicio. Al primero no hace falta presentarlo puesto que la parroquia easonense le conoce más que de sobra. El segundo es un centrocampista uruguayo que tácticamente es muy bueno y que suele tener buena llegada en ataque. Por delante de ellos una línea de tres donde Fajr pone la calidad junto Álvaro Jiménez y Amath la velocidad y la movilidad. El ex canterano del Atlético de Madrid ha sido el fichaje estrella de los adulones, aunque de momento no ha dado lo que en el Coliseum esperan de él.

En la punta de ataque un mítico de la liga como es Jorge Molina. Con treinta cinco años a sus espaldas sigue siendo la referencia de un equipo en la máxima categoría del fútbol español habiendo participado de manera clave en el ascenso getafense. Alto, con 1,89 m y corpulento se encarga de fijar a los centrales para que sus compañeros de segunda línea se aprovechen de ello.