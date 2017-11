Previa Real Sociedad - FK Vardar: ganar para (casi) sellar la clasificación

Google Plus

La Real Sociedad busca una victoria que les haga casi abrazar la clasificación. Fotografía: Web Oficial UEFA.

El curso entra en el mes de noviembre y la Real Sociedad lo inicia con el primer partido de la segunda vuelta de la fase de grupos de UEFA Europa League. Un encuentro vital para dar un paso en firme en busca del billete que les dé acceso a la siguiente ronda y lo hacen enfrentándose de nuevo al FK Vardar, ahora en casa.

Tras lograr la victoria europea más abundante de la historia txuri-urdin en el invite de la ida en Skopje, la visita de los macedonios se plantea como un trámite sin derecho a error en el que los donostiarras deben amarrar el pleno de seis puntos sobre el rival más débil del grupo. Un FK Vardar que todavía no ha puntuado, ha encajado 14 goles y tan sólo ha anotado uno.

EL PRECEDENTE: Una victoria con regusto histórico

Tanto Real Sociedad como FK Vardar tienen presente su último e único enfrentamiento hasta la fecha pues como se menciona en líneas superiores por calendario ambos conjuntos saldarán sus enfrentamiento de forma consecutiva.

En Skopje la Real Sociedad logró su segunda victoria. Fotografía: Web Oficial UEFA.

Desde el lado blanquiazul nadie olvida que el del Estadio Filip II de Macedonia fue un partido prácticamente redondo en el que los de Eusebio dominaron de principio a final, fueron los dueños del balón y generaron múltiples ocasiones que finalmente desembocaron en goleada. Una victoria que además sirvió para lograr un triunfo que a los guipuzcoanos se les resistía internacionalmente fuera de Anoeta en los últimos tiempos (hasta el de Skopje, sumaban solo una victoria en sus últimos seis encuentros a domicilio en Europa).

Sin embargo, los hombres de Eusebio no deben descuidar su defensa, pues si bien los de Janevski no generaron un número destacable de ocasiones peligrosas, cuando lo hicieron fue a través de combinaciones rápidas, generalmente a la contra donde aprovechando las subidas de los laterales de la Real Sociedad ganaron la espalda a la zaga de Rulli y pudieron probar al arquero argentino. Una variante del juego que, a domicilio, los jugadores del FK Vardar puedan explotar todavía más en un estadio donde no tienen nada a perder.

DINÁMICAS PARALELAS EN SUS LIGAS

A la Real Sociedad se le presenta este invite ante los macedonios como una ocasión de oro para desquitarse de las irregulares sensaciones que arrastran jornada a jornada en Liga. Desde su visita a los de Janevski, los donostiarras tan solo han conocido la miel del triunfo en su estreno copero ante el Lleida Esportiu. Una victoria por la mínima donde no lograron convencer y en la que en el último compás del encuentro las ocasiones y juego de los catalanes pusieron en peligro dicho resultado. Mientras que en Liga tuvieron que hacer frente al gol de Baptistao para conseguir un empate en casa ante el RCD Espanyol y vieron como en tierras madrileñas el Getafe CF de Markel Bergara remontaba en los últimos diez minutos del encuentro. Una dinámica negativa que ha perjudicado y mermado las aspiraciones e ilusión de la hinchada donostiarra.

Un bache de resultados que comparten con su rival en Europa pues el FK Vardar parece que en las últimas semanas está pagando el peaje de ser el primer equipo macedonio que se clasifica para una fase de grupos de la UEFA Europa League y no atraviesa un buen momento en la competición doméstica. Una Prva Liga que había dominado como mano de hierro en los últimos siete campeonatos y que ahora ven como las dos derrotas y el empate cosechados desde que la Real Sociedad les visitó en su estadio - ante Pobeda, Ranotnicki y Sileks respectivamente - parecen apearles o cuanto menos dificultarles de la lucha por un título cuyo líder - el Shkendija - les aventaja en 11 puntos (aunque actualmente el FK Vardar cuenta con dos choques menos).

Dos momentos de forma que provocan que el de la cuarta jornada de la UEFA Europa League se plantee como un partido de reivindicación y reencuentro con su juego de ambos equipos. La Real con la obligación de vencer y convencer para acercarse a su objetivo. El FK Vardar con la motivación de ofrecer una buena imagen e intentar estrenar su casillero.

DEBUT DE IÑIGO MARTÍNEZ Y RETORNO DE ZURUTUZA

Para dicha cita, Eusebio tendrá en Iñigo Martínez y David Zurutuza las principales novedades de la convocatoria europea.

Si bien el de Ondarroa por fin parece haber dejado atrás sus problemas con el sóleo y ya ha sido de la partida en los dos últimos choques ligueros (Frente a RCD Espanyol y Getafe CF), será ante los macedonios cuando Iñigo Martínez – ausente ante el Rosenborg BK, el Zenit de Sant Petersburgo y el propio FK Vardar - pueda hacer su estreno en la UEFA Europa League.

Un debut que llega en el mejor momento debido a la baja por precaución de Diego Llorente. El madrileño protagonista por su faceta más ofensiva en las pasadas jornadas de la Europa League, tuvo que abandonar antes de tiempo su lugar en el Coliseum Alfonso Pérez, por lo que Eusebio ha decidido que descanse ante el FK Vardar y serán Aritz Elustondo e Iñigo Martínez quienes coparán el eje de la defensa.

Zurutuza volverá a jugar tras un mes alejado de los terrenos de juego. Fotografía: Web Oficial LaLiga.

Por otro lado, con la vuelta de Zurutuza Eusebio podrá recuperar un mes después su centro del campo de gala y alinear la ya consabida medular con Asier Illarramendi, el propio jugador galo y el capitán Xabi Prieto. Un posible tridente en el centro que parece confirmarse tras las palabras del técnico en la rueda de prensa previa pero cuya duración en el terreno de juego dependerá de la condición tanto de Zurutuza como de Illarramendi (Regresa tras sufrir problemas gástricos).

Y es ahí, donde se ha producido la ausencia más destacable de la convocatoria, la de Rubén Pardo. El entrenador vallisoletano ha decido dejar fuera de la misma al riojano, lo mismo que sucede en el extremo ofensivo con Carlos Vela.

En cambio, Kévin Rodrigues continúa en la enfermería con los ya habituales Carlos Martínez, Jon Guridi e Imanol Agirretxe.

En definitiva tras vencer ante el Rosenborg BK y caer ante el Zenit de Sant Petersburgo, la clasificación pasaba por el doble choque ante el FK Vardar. Si se cumplen los pronósticos de una doble victoria ante los balcánicos - el primero ya se cumplió - la Real Sociedad afrontaría su desplazamiento a Noruega como su primer "match-ball" para firmar su pase de ronda. Algo para lo que les bastaría - probablemente - simplemente con puntuar.

Por ello, para llegar en esa posición de privilegio solo vale ganar para dar un paso de gigante en el camino europeo.