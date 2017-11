Estabilidad y proyecto en Anoeta

Google Plus

Jokin Aperribay en una rueda de prensa | Imagen: Giovanni Batista - VAVEL

Ayer en rueda de prensa, el presidente del club donostiarra, Jokin Aperribay compadeció para dar los detalles y razones del adelanto de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, que de celebrará el próximo 13 de diciembre en el Palacio de Congresos Kursaal y, en el entre otros muchos asuntos importantes que conciernen al club, se votará la elección del nuevo Consejo de Administración, situación prevista para dentro de un año, pero que según Aperribay, las obras y nuevos proyectos que se tienen sobre la mesa del actual Consejo obligan al adelante de dichas elecciones.

Según el propio Aperribay: ''el campo de fútbol es un proyecto en el que llevamos trabajano mucho tiempo para que se haga realidad y necesitamos un Gobierno fuerte que no se base en las dudas''. A raíz de ello, se conseguirá que el Consejo saliente de la nueva Junta del próximo mes de diciembre sea el mismo durante los años que durarán las obras del campo. Además se ha afirmado que todo se hace en pro de la estabilidad tanto presupuestaria como social de los diferentes entes que conforman el equipo. Aperribay ha manifestado que aunque las obras traerá consigo dificultades es necesario que el Consejo no tenga dudas y no se esté en otras cosas como, por ejemplo, la celebración de elecciones durante este tiempo de ejecución.

También el presidente ha querido alagarse a sí mismo y a su equipo de Gobierno actual diciendo que la nueva Real que viene en los próximos años estará mas cerca de las personas, de Zubieta y por lo tanto, de la propia cantera que se coseche en territorio guipozcoano, la digitalización del club, nueva página web, la relación con los demás clubes...

Finalmente, en relación a todo lo anterior, ha terminado recordando a los asistentes el nuevo proyeto que se tiene entre manos, ''Realtzale incondicional'' con el que se tratará de acercar la Real a todos los socios de una manera más equitativa y desde un punto de vista socializador.