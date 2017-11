Declaraciones previas al duelo ante el FK Vardar

Google Plus

Eusebio y Elustondo en la conferencia de prensa. Foto: @RealSociedad

La Real Sociedad recibe al FK Vardar en Anoeta (21:05 horas) con la intención de sumar un triunfo que le permita amarrar la clasificación de forma virtual a los 1/16 de final de la Uefa Europa Leaugue. Un triunfo del conjunto de Eusebio, sumado a una derrota del Rosenborg en el duelo ante el Zenit dejaría el segundo puesto en manos del conjunto realista, que aventajaría en seis puntos a los noruegos con el mismo número de puntos en juego.

En las horas previas al encuentro, el técnico txuri-urdin Eusebio Sacristán y el jugador Aritz Elustondo comparecieron ante los medios de comunicación para ofrecer la previa del duelo.

Eusebio se mostró muy convencido a la hora de señalar la importancia que tiene el choque, consciente del largo camino que le supuso a su equipo alcanzar la clasificación al torneo continental la pasada campaña. El técnico lasecano avisa de las dificultades del rival y de los problemas que podría suponer no afrontar el partido con la mayor concentración: "Para nosotros es muy importante, nos jugamos la posibilidad de tener muy cerca la clasificación para la siguiente fase. Somos muy conscientes de lo que nos jugamos mañana, también sabemos que para que nosotros podamos demostrar superioridad en relación a los rivales tenemos que respetarlos mucho. Si no afrontamos el partido con la mayor concentración puede haber sorpresas".

Se mostró muy ilusionado con la posibilidad de lograr la clasificación de forma virtual, lo que supone un aliciente más a la hora de afrontar el choque de mañana: "Tendremos dificultades y si no estamos preparados para ello nos podemos encontrar con problemas. Nos jugamos mucho y no podemos cometer ese tipo de fallos. Tenemos la ilusión de poder pasar a la siguiente fase, estamos concienciados de que tenemos que preparar el partido de la mejor forma posible".

A su vez, el técnico reconoció que el triunfo les permitiría seguir en la pugna con el Zenit en la pelea por el primer puesto, por lo que no piensan en nada que no sea el duelo ante el Vardar: "Para nosotros será importante comenzar bien el partido, respetar al rival. No nos paramos a pensar en el resto de partidos. Lo primero que queremos es conseguir la clasificación y después, tras asegurar la clasificación, tratar de conseguir el primer puesto. La victoria nos permitiría tener cerca ese primer objetivo".

Elustondo: "Queremos volver a ganar en casa"

Siguiendo el hilo de su técnico, Aritz Elustondo remarcó las ganas que tiene el equipo de llevarse los tres puntos, ante la posibilidad de lograr el pase a la siguiente fase: "Tenemos la mentalidad de ir a ganar el partido, salir al cien por cien. Lo hemos preparado durante la semana y mañana queremos sacar los tres puntos para tener pie y medio en la siguiente fase"

A su vez, se mostró ilusionado con la posibilidad de volver a vencer en su feudo, algo que tal y como señala, solo han hecho en una ocasión, ante el Villarreal: "Es cierto que en casa no está costando algo más. Solo hemos ganado al Villarreal pero tenemos la mentalidad de conseguir los tres puntos delante de la afición".