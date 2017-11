Google Plus

Juanmi tras el partido / Foto vía Real Sociedad

Tras la victoria por 3-0 ante el Vardar macedonio, que encarrila el pase a dieciseisavos de final de la Europa League, Juanmi y Gorosabel atendieron a Real Sociedad TV. El malagueño está "muy contento por la victoria, era importante ganar en casa". Juanmi llevaba 2 meses sin marcar un gol, desde que lo hiciera ante el Deportivo de la Coruña en la tercera jornada de Liga, y se muestra "contento por el gol y por ayudar al equipo en la victoria".

"El equipo venía concienciado, hemos ganado y hemos podido cortar esa racha que teníamos sin ganar", tras un mal mes de octubre y analiza que "el equipo ha planteado el partido de una manera muy seria contra un equipo que sabíamos que nos iba a apretar, a pesar del resultado de allí".

En el otro partido del grupo, Rosenborg y Zenit empataron, resultado que "es una buena noticia, pero nosotros tenemos que centrarnos en nuestros partidos y nuestros resultados y seguro que a partir de eso las cosas van a ir saliendo bien". "Ahora toca pensar en el domingo", concluyó el delantero, centrándose en el derbi contra el Eibar que se jugará dentro de unos días.

El otro jugador que habló fue Gorosabel. El lateral del Sanse se mostró "muy agradecido al míster por la confianza que está teniendo cuando tiene que tirar de mí". "Cada vez estoy más a gusto y cada vez me siento mejor", afirmó el defensa, que está "contento de poder entrenar con estos jugadores". Tras debutar en Anoeta con el primer partido, siente que "ha sido una noche muy especial para mí y la verdad que todo ha salido muy bien". "Ahora toca pensar en el siguiente partido. Si tengo que jugar con el Sanse, con el Sanse, si no pues lo que me toque", concluyó Andoni.