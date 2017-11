La Real con pie y medio en dieciseisavos

Google Plus

FK Vardar: GACEVSKI, GILSIC (D. VELKOVSKI, MIN.64),GRNCAROV (C), NOVAK, HAMBARDZUM, MARKOVIC (MUSLIU, MIN.64) , NIKOLOV, BARSEGHYAN (BLAZEVSKI, MIN.75), JUAN FELIPE, JIGAURI, YTALO.

Real Sociedad: RULLI, DE LA BELLA, I.MARTÍNEZ (C), NAVAS, GOROSABEL, ZUBELDIA, ZURUTUZA (ILLARRAMENDI, MIN.46), OYARZABAL (A. JANUZAJ, MIN.70), CANALES, JUANMI, WILLIAM JOSÉ ( JON BAUTISTA, MIN.62).

Tras el empate y la derrota ante Espanyol y Getafe en el torneo regular, la Real volvía a Europa en un encuentro decisivo para el pase a los dieciseisavos de final. Ante un Anoeta en obras de remodelación, el marco dirigido por Eusebio Sacristán saltó con muchas novedades en el once como por ejemplo, la ausencia del capitán Xabi Prieto o Álvaro Odriozola. El equipo donostiarra fue muy superior al Vardar en casi todas las fases del juego teniendo la posesión del balón y generando todas las ocasiones de peligro. Aún así, la primera jugada de peligrosa del conjunto txuri-urdin no llegaría hasta el minuto 25, donde tras un gran disparo desde la frontal de William José, Juanmi conseguía anotar en posición antirreglamentaria. El tanto no subió al marcador. Seis minutos más tarde llegaba el primer gol para la Real, tras un gran centro de Canales que Juanmi conseguía rematar al palo largo de la portería de Gacevski. En los últimos minutos de la primera mitad, William José y Juanmi de nuevo, tuvieron la posibilidad de ampliar el marcador con dos ocasiones clarísimas. Por otra parte, en el añadido llegaría el único tiro entre los tres palos del Vardar, que detenía Rulli sin ningún tipo de problema.

En el comienzo de la segunda mitad, los donostiarras seguían manteniendo el control del partido, aunque no generaban excesivo peligro sobre el marco defendido por el guardameta macedonio. No fue hasta el minuto 68, cuando Alberto De La Bella, consigue empalar un gran centro del joven canterano, Gorosabel para poner el segundo en el luminoso. Un gol que denota el gran entendimiento entre los laterales en la jugadas de ataque y que recuerda mucho al tanto anotado por Kevin Rodrigues en el choque liguero frente al Real Madrid, en este caso tras un magnífico centro de Odriozola. Con un Vardar ya prácticamente abatido, Jon Bautista conseguía hacer el tercero, tras un magnífico pase de Sergio Canales, que se apuntaba su segunda asistencia del encuentro.

El empate del Zenit en Noruega, coloca al conjunto realista con nueve puntos, tan solo a uno de los rusos, mientras que amplía la distancia con el Rosenborg que se afianza en la tercera plaza con cuatro puntos.

Superioridad aplastante

Sin duda, la supremacía del conjunto vasco, fue la tónica dominante a lo largo del encuentro. La Real acabó el partido con un 72% de posesión de balón y consiguió tirar 18 veces a puerta frente al insólito disparo del Vardar a la conclusión de los primeros 45 minutos. Las estadísticas en los saques de esquina también es abrumadora. El conjunto macedonio tan solo provocó un córner, ya en los últimos minutos con el partido casi resuelto, mientras que el marco txuri-urdin realizó un total de 11 saques y fue en el segundo donde llegó el primer gol de Juanmi.

Gol importantísimo

La importantísima victoria de ayer hace más que factible el pase de los de Eusebio Sacristán a la siguiente ronda del torneo, una gran victoria que sirve para reforzar al equipo tras los pasados pinchazos en la liga. No podía quedar en un segundo plano la figura del joven canterano, Jon Bautista que ayer conseguía anotar su primer tanto en la competición europea. El delantero de Mahón, entró en el terreno de juego en el minuto 62, sustituyendo a un Willian José que se marchaba sin gol, a pesar de haberlo intentado repetidas veces. 19 minutos más tarde conseguía batir al portero del equipo macedonio por abajo, ajustando el balón al palo largo con una definición impecable. Gol importantísimo para el joven delantero donostiarra que no había conseguido marcar en los siete partidos que había disputado hasta el momento en lo que llevamos de campaña.