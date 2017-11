Análisis del rival: un Eibar con ganas de espabilar

Escudo de la SD Eibar. Foto: www-sdeibar.com

En una época donde se habla de falsos nueves, defensas de tres, trivotes, enganches o de tridentes ofensivos, los de José Luis Mendilibar alzanzaron el más improbable de sus sueños con el mítico 4-4-2 de toda la vida. Dos laterales de largo recorrido, un doble pivote estable, dos jugadores de banda y dos arietes, manejando la variante ofensiva de un mediapunta (Adrián Gonzalez) por detrás del nueve. Así de sencillo la SD Eibar realizó la mejor temporada de su historia, consiguiendo cifras de puntuación inimaginables y batiendo todos sus registros hasta la fecha.

Sin embargo, nada ni nadie vive del pasado y la realidad del presente es algo menos esperanzadora y algo más preocupante. La salida de Lejune y Antonio Luna se están notando más de lo deseado y las lesiones de hombres como Ramis, Iván Alejo y sobre todo la de Pedro León no han favorecido en nada para darle la vuelta a tal situación. Aún así los equipos del técnico vizcaíno siempre prometen dar batalla, por lo que nadie debe de esperar un encuentro sencillo. A continuación se hará un breve análisis sobre cómo está el bloque eibarrés en cada línea de su plantilla.

Portero

Yoel se ganó durante la segunda parte del curso pasado la vitola de titular. Jugó tan bien y dejó tan buenas sensaciones que el equipo vasco le pagó al Valencia los 700.000 euros acordados para que pudiera estampar su firma como jugador eibarrés. Sin embargo una inoportuna lesión el pasado verano le tiene de baja y Dimitrovic, el portero serbio fichado del Alcorcón ocupa su lugar defendiendo los tres palos. La actuación de este no está siendo mala, pero la sombre del gran final de Yoel durante la 2016/2016 y el bache del equipo no ayudan para que los aficionados no se acuerden del cancerbero gallego. En el banquillo espera un ex realista como es Asier Riesgo.

Defensa

Es la línea más perjudicada del equipo respecto a la del año pasado. La venta de Lejune al Newcastle y la salida de Antonio Luna al Levante no han sido relevadas con jugadores que aporten el mismo nivel. En la izquierda, ni David Juncá ni José Ángel han logrado tapar el vacío dejado por el contundente central francés. Si todo esto no fuera suficiente, la baja del otro central experimentado que tenía la plantilla, el ex del RCD Mallorca Iván Ramis, la zaga armera se ha quedado en auténtico "cuadro".

Además, Ander Capa se erigió en un grandísimo lateral derecho en estos últimos años y tampoco ha llegado durante esta Liga a tal nivel. Con un físico enorme que le permite un largo recorrido. Un peligro a tener en cuenta sus internadas por la cal.

Centrocampistas

Sin Dani García y sin Pedro León la SD Eibar está algo más de un escalón por debajo de su máximo nivel. La templanza, el robo y la calidad táctica del primero, unido al desborde, la llegada, la habilidad a balón parado y el gol del segundo son mucho más que dos simples bajas. Jordan y Cristian tratarán de darle equilibro al equipo y futbolistas como Inui o Bebé deben de aparecer más de lo que lo han hecho hasta la fecha.

Delanteros

Sergi Enrich y Kike García dejaron sensaciones extraordinarias durante el curso pasado. Ambos demostraron compenetración, raza, lucha y gol, mucho gol. Si ello fuera poco en verano se les sumó el brasileño Charles, el ex delantero del Málaga CF. Hasta aquí nada parece sonar mal pero lo cierto es que de los tres solamente el recién llegado está aportando los goles que se le piden. No hay duda de que los delanteros van por rachas y de que la confianza es la clave por lo que la defensa realista no debería de relajarse, pues los cañoneros del vecino llegan con muchas ganas de cambiar la situación.