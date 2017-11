Real Sociedad - Eibar: puntuaciones de la Real Sociedad, jornada 11 de Liga Santander

Google Plus

La Real ganó con claridad en el derbi / Foto vía La Liga

La Real Sociedad se llevó el derbi ante el Eibar con claridad. El partido no empezó bien, ya que el Eibar tuvo las primeras ocasiones, pero la Real enchufó la primera con un cabezazo de Willian José. Luego Januzaj, tras fallar una ocasión a puerta vacía, se estrenó como goleador txuri-urdin. Oyarzabal, nada más arrancar la segunda parte, sentenció el partido.

Tras ello, los donostiarras durmieron el partido, que tuvo algo de vida tras el gol de Jordán. Así, los de Eusebio se sitúan séptimos, y se quedan en buena situación antes del parón. A tres puntos del quinto puesto y con la clasificación a la siguiente ronda en Copa y Europa encarriladas. Tras las dudas surgidas en las últimas semanas, no está mal.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

Eusebio

7 | Con prácticamente todos los jugadores disponibles, Eusebio apostó por el once de gala. Volvió a darle la titularidad a Januzaj, a quien está recuperando. Debió hacer los cambios antes para dar aire al equipo y se quedó sin hacer un cambio.

Rulli

6 | Poco trabajo. Hizo dos buenas intervenciones al comienzo del partido, y poco pudo hacer en el gol del Eibar. Sin embargo, está dando muy poca seguridad a sus compañeros en los balones por alto, y con los pies no estuvo fino.

Odriozola

8 | Otro gran partido de la 'locomotora' donostiarra. El lateral volvió a estar muy activo en ataque y correcto en defensa. Le puso un centro perfecto a Willian José en el primer gol. El único pero a su partido es que el gol del Eibar viene por su lado.

Llorente

7 | Partido correcto del central. Se impuso por alto en los centros y estuvo rápido al corte. Se asienta cada vez más en la defensa, donde ya parece inamovible.

Íñigo

7 | También estuvo bien en defensa, aunque con los pies no termina de estar tan fino como suele. Todavía le faltan partidos para volver a su mejor estado de forma.

Kevin

6 | No estuvo tan bien como en otros partidos. Pasó un poco desapercibido. En defensa estuvo bien, aunque con la entrada de Bebé acabó sufriendo.

Illarramendi

8 | Su ausencia en Getafe se notó demasiado. Es, sin duda, el jugador más importante del equipo. Hoy volvió a liderar el centro del campo, se hinchó a robar balones y a mover al equipo. Dio una asistencia de lujo con la izquierda en el tercer gol a Oyarzabal.

Zurutuza

7 | Su vuelta es importante para el equipo. Aunque no fue determinante, siempre tomó buenas decisiones. Necesita coger forma para dar su mejor versión.

Prieto

7 | Otro gran partido del capitán. Su asociación en banda derecha con Odriozola y Januzaj desarboló el sistema defensivo del Eibar. No debería retirarse nunca, porque le queda fútbol para rato.

Januzaj

8 | Cada vez va mejor. Aunque hay ocasiones en las que no decide bien, cada partido que juega divierte al espectador, y es algo que Anoeta echaba de menos. Desequilibrante como pocos, volvió loco a Cote. Falló una ocasión clara, pero marcó su primer gol como txuri-urdin poco después.

Oyarzabal

8 | Omnipresente. Es el jugador más determinante de todos, y empieza a merecer ir convocado con la Selección. En Liga lleva ya seis goles. Hoy, sentenció en un mano a mano, y le anularon otra acción en la que se quedaba solo por un fuera de juego inexistente.

Willian José

7 | Volvió a marcar por fin en Liga, donde ya suma cuatro goles. Es el máximo goleador del equipo. Estamos en noviembre y ya suma ocho goles. Hoy abrió la lata con un gran cabezazo, y aguantó el balón como siempre cada vez que recibió.

Vela

4 | Su salida no supuso nada en el partido. El mexicano no está con la cabeza en San Sebastián ya, y es una lástima. Apenas tocó el balón en el rato que estuvo en el campo, y no encaró ni una vez.

Canales

S/C | Salió al final. En su primer balón, pudo marcar el cuarto, pero su disparo se marchó fuera. Tenía a Vela solo a la derecha pero prefirió disparar.