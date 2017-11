Imanol Agirretxe sigue sin poder jugar

Google Plus

Imanol Agirretxe en un entrenamiento en Zubieta. Foto: Giovanni Batista

Imanol Agirretxe no termina de recuperarse y volver a competir como lo hacía antes del 30 de diciembredel 2015, cuando Keylor lesionó involuntariamente al delantero usurbildarra. Desde entonces, no ha vuelto a ser el que fue ese goleador que maravillaba a la afición txuri urdin y ese cabeceador, y jugador técnico que goleaba en Anoeta y se convertía en un jugador fijo para cada entrenador que ha pasado por el banquillo realista.

Agirretxe en pretemporada estuvo junto al resto de la plantilla y jugó varios partidos, presagiando que su vuelta a los terrenos de juego iba a ser inmediata. Pero nada más lejos de la realidad, al golpear el balón le dolía esa pierna herida, y no tenía el alta competitiva. Esta temporada debutó en el minuto 77 contra el Real Madrid en Anoeta, y se le vio después de superar su lesión durante dos años. Sin embargo, en un entrenamiento se volvió a retorcer de dolor, con otra lesión grave que le frena en seco su carrera de obstáculos para recuperarse y estar disponible para Eusebio, cuando había superado su anterior lesión. La rotura de fibras en su cuádriceps izquierdo le tendrá apartado según los servicios médicos del club durante un plazo largo, prácticamente hasta mediados de noviembre que volverá a entrenar en Zubieta y se probará para ver si ha evolucionado correctamente.

En total estará dos meses fuera, es decir, hasta diciembre no regresará a la disciplina habitual junto con sus compañeros y se entrenará en solitario. Agirretxe está deseando volver a jugar y olvidar su presagio con las lesiones, en una etapa como jugador que es su peor situación desde que subió al primer equipo en el año 2005. Esta vez no tienen pensado realizar ninguna cirugía, y no se descarta que pueda volver en el año 2018 a jugar porque estas lesiones hay que tratarlas con tiempo sin que recaiga de esas molestias en el cuádriceps.

Se espera su recuperación completa

La Real Sociedad espera que Imanol Agirretxe se recupere totalmente de la lesión, para tener a un jugador más en la demarcación de delantero centro. El plazo de reposo, rehabilitación y fisioterapia debe ser severo para que el jugador usurbildarra no se resienta y empiece a entrenar sin dolor. La fuerza con la que los delanteros centros disparan y el uso del cuádriceps tanto en el golpeo como en el apoyo, hace que la recuperación sea más lenta para el de Usurbil que para otro compañero de otra posición. Los "killers" utilizan más ese músculo porque chutan más a portería, y necesitan más tiempo para superar la lesión.

El club realista espera a Imanol Agirretxe como un fichaje de invierno, para dar descanso a Willian José y poder disfrutar de un delantero que estaba a un grandísimo nivel, siendo uno de los jugadores clave para la clasificación de la Champions de la Real.