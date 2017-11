Oyarzabal y Zubeldia en el primer encuentro de la sub-21

Google Plus

Oyarzabal y Zubeldia con la Selección Española sub-21 | Foto: Real Sociedad

Igor Zubeldia y Mikel Oyarzabal, los dos jugadores txuri-urdin, viajaban a Murcia esta semana convocados con la Selección Sub-21, para jugar dos partidos en estos quince días de parón. El primer encuentro fue frente a Islandia en el estadio la Nueva Condomina, y los jugadores de Albert Celades ganaban a los rivales por la mínima diferencia. Fabián Ruiz fue el jugador encargado de dar la victoria al conjunto español.

El equipo estuvo a punto de ganar el último europeo, quedando en segunda posición. Ahora mismo en la preparación para el Europeo de 2019, ya cuentan con tres victorias consecutivas, por lo que lideran el grupo de clasificación.

Oyarzabal jugó todo el partido

De los dos jugadores txuri-urdin convocados por Celades, solo Mikel Oyarzabal disputó el primer encuentro. El “18” de la Real Sociedad jugó los 90’ de partido. El joven jugador realista ha comenzado la temporada en el equipo txuri-urdin de la mejor manera posible. En el partido con la selección, donde la roja comenzó a dominar desde bien pronto, Oyarzabal también estuvo presente y dejó buenas sensaciones.

Los hombres de Albert Celades podrían haber modificado el marcador en más de una ocasión. El partido fue prácticamente de los españoles y una de las claras ocasiones fue una jugada de Borja Mayoral en el área pequeña, tras recibir un centro de Mikel Oyarzabal.

Sin embargo, Igor Zubeldia no tuvo la misma suerte de su compañero y no contó con la ocasión de jugar frente a Islandia. El próximo encuentro será también en la Región de Murcia, en Cartagena el próximo martes 14. El segundo partido y último del parón para Mikel e Igor será frente a Eslovaquia a las 21:50h. Por lo que, quizá Zubeldia pueda jugar por primera vez en este parón con la sub-21. Y se verá si Oyarzabal vuelve a repetir en el once inicial del seleccionador.