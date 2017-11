Cortar la dinámica contra los equipo ascendidos

Google Plus

Los jugadores realistas celebran el gol de Oyarzabal en el Coliseum. Foto: La Liga

La Real pone rumbo a Girona para cortar la racha negativa contra equipos ascendidos a Primera División. El equipo dirigido por Eusebio Sacristán no ha sido capaz de ganar ni al Levante en el Ciudad de Valencia ni al Getafe en el Coliseum, y buscará en Montilivi sus primeros tres puntos ante el Girona, un equipo que a priori tiene el objetivo de salvarse esta temporada. Para este partido, Eusebio no contará con Carlos Vela, baja de última hora por una gastroenteritis y que no viajará a Girona y se quedará en San Sebastián. Carlos Martínez, Raúl Navas y Rubén Pardo son los tres jugadores descartados por el técnico lasecano y Guridi y Agirretxe siguen recuperándose de sus lesiones.

El equipo txuri urdin volará a la tarde a la Costa Brava para enfrentarse al equipo de Pablo Machín. El club gerundese llega a la cita tras ganar dos partidos consecutivos contra el Real Madrid en su estadio, y el Levante fuera de casa, y está en un momento dulce con 15 puntos en la clasificación en la décima plaza. La Real ha recuperado su mejor versión en Anoeta al doblegar al Eibar por 3-1, sin embargo, a domicilio sus resultados son irregulares al ganar tres partidos y perder dos. La última visita a Getafe se saldó con una derrota por 2-1, en un encuentro en el que dejó escapar un 0-1 a favor.

La Real ha ganado en Balaídos en la primera jornada de La Liga, frente al Deportivo de la Coruña en septiembre, cuando encadenó tres partidos seguidos ganando, y por último, contra el Alavés en Mendizorroza en el mes de octubre. En sus dos visitas a equipos recién ascendidos ha perdido, y es por eso que en Montilivi quiere frenar esa dinámica de derrotas a domicilio y conseguir tres puntos que permitan a los realistas seguir en la lucha por un puesto europeo.