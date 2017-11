Sin sentencia

Google Plus

La Real Sociedad volvió a pecar de falta de un gol que sentencie el partido. Al igual que en el Coliseum de Getafe la pasada jornada, donde los donostiarras se vieron remontados en los últimos minutos a pesar de llevar desde el minuto 5 ganando, los realistas se dejaron dos puntos en Girona en un partido en el que fueron por delante durante casi una hora de encuentro.

Con un golazo de Willian José en el 7, el equipo txuriurdin dispuso de ocasiones para poner más distancia en el marcador, pero faltaron ideas para el remate. Con el paso del tiempo fueron los locales quienes embotellaron a su rival, hasta que llegó el gol de Stuani, que ganó en el salto a un débil Llorente. Después, Januzaj y Oyarzabal pudieron marcar el segundo que le diese de nuevo los tres puntos momentáneos a su equipo, pero no acertaron con la puntería.

Un inicio inmejorable

La Real volvió a marcar en el comienzo del partido. Mientras algunos aficionados del Girona todavía no habían tenido tiempo ni para sentarse en su habitual asiento de Montilivi, Oyarzabal habilitó un buen pase entre líneas para Willian José quien, después de romper la cintura a su rival con un gran recorte, mandó un zurdazo cruzado para poner a su equipo por delante. El brasileño volvía a marcar y esta vez con un gol al que no nos tiene acostumbrados, con desmarque y regate.

Con este gol los planes de un Girona que salió con cinco defensas y con una presión adelantada cambiaron por completo. Con el marcador en contra tuvieron que tener el balón, algo que no supieron hacer, ya que a pesar de gozar de algo más de control del partido no inquietaron en ningún momento a Rulli. Su ocasión más peligrosas fueron un disparo alto de Granell, que se marchó muy desviado de la portería.

Willian José, en el momento de su remate a gol | Foto: La Liga

Faltó la puntilla

Tras la reanudación, la Real gozó de ocasiones para ampliar la distancia y sentenciar el partido, pero Oyarzabal y Januzaj no acertaron con la portería local. Los dos extremos acuciaron una falta de puntería que terminó condenando a su equipo. En la primera, el eibarrés impactó su disparo en un defensa local. En la del belga, fue el portero Bono quien se adelantó antes de que pudiese controlar. Y si se perdona la sentencia, luego se lamenta.

Al Girona se le comenzó a ver más cómodo, y a punto estuvo de empatar Portu en un pase largo que no alcanzó a rematar ante la salida de Rulli. Pero apenas dos minutos después, Stuani, la gran amenaza local, saltó más que Llorente para mandar su cabezazo a la red. Los donostiarras volvían a empezar el partido, pero esta vez con menos de media hora para lograr el gol de la victoria.

Januzaj tuvo la mejor del partido para empatar, pero conectó un mal disparo con su pierna mala

Y a punto estuvieron de hacerlo, pero Januzaj volvió a errar en el remate. Primero, con un disparo lejano que se fue desviado, y después con un mano a mano en el que conectó un mal disparo con su pierna mala. Después, Oyarzabal remató muy centrado un balón suelto en el área.

Al final, el fantasma de lo ocurrido en Getafe en la última jornada no volvió en Girona, pero la Real volvió a dejar escapar puntos por no sentenciar cuando pudo. Aspecto a mejorar para los de Eusebio: a pesar de adelantarse en el marcador, hay que ampliar el resultado para no terminar sin los tres puntos en un partido en el que vas por delante la mayor parte de minutos.