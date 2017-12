Xabi Prieto: otro "one club man" txuri urdin

Un hombre que siente los colores como muy pocos: Xabi Prieto / Foto: Real Sociedad

Alguien dijo una vez que la lealtad no se puede imprimir. Que no puede ser producida en una línea de montaje, porque su origen está en el corazón humano, el centro del respeto a uno mismo y de la dignidad humana. Es una fuerza que existe solo cuando se dan las condiciones exactas, y hay un hombre en la Real Sociedad que reúne todas esas condiciones a la perfección: Don Xabier Prieto Argarate.

El capitán lleva un total de 521 partidos jugados con la Real

Con 34 años de edad, el mediapunta de San Sebastián parece uno de los chavales que debuta con el primer equipo, incombustible y dejándose siempre el alma sobre el verde. Y es que, una edad así te da un estatus dentro de un club, ya que Xabi Prieto lleva 521 partidos jugados con la zamarra txuri urdin, lo que le da el honor de colocarse como quinto jugador con más partidos en la historia de la Real Sociedad, solo por detrás de Alberto Gorriz (599), Juan Antonio Larrañaga (589), Jesús María Zamora (588) y de Luis Miguel Arconada (551), toda una proeza sin duda. Aunque llegar hasta donde está no le fue un paseo, ni mucho menos.

En una entrevista reciente, a Xabi le preguntaron si alguna vez tuvo curiosidad por descubrir que había fuera de la Real. Él respondió de la mejor manera posible: "Si en algún momento he pensado en irme, al instante lo he descartado. No he necesitado dar ese paso porque aquí siempre me he sentido muy valorado y querido".

Como todo potrillo, Xabi también comenzó desde abajo

Aunque lo que hoy todo parece bonito, no siempre fue así. Tras su paso por la Real Sociedad B (lo que viene siendo el “Sanse”), equipo en el cual disputó un total de 48 partidos marcando ocho goles, el 8 de septiembre de 2003 tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo en Copa del Rey ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere (1-2 logró vencer la Real).

Siendo el partido de Copa el debut oficial, en liga el momento llegó algo más tarde para el capitán, concretamente el 26 de octubre de 2003. Curiosamente con el dorsal número 26, un jovencísimo Xabi Prieto saltaba al campo sustituyendo al gran Valery Karpin en el minuto 68 del Real Sociedad - Osasuna. Anoeta vio por primera vez con sus propios ojos a la que iba a ser, en un futuro, una de sus mayores leyendas.

Esta temporada también se dio la famosa victoria en el Santiago Bernabéu por 1-4, con dos goles de Xabi, uno de ellos ese penalti a lo Panenka que probablemente más de uno ya haya visto en un vídeo de You Tube.

Debacle tras 40 años en Primera y una toma de decisión difícil

Tras tres temporadas, las cuales le sirvieron a Xabi para crecer de manera exponencial y hacerse un hueco como titular, el conjunto de San Sebastián descendió a la Liga Adelante (hoy en día más conocida como Liga 1,2,3 o Segunda División) tras 40 años en Primera División, en los cuales se vivieron los mejores años del club, logrando, aparte de los cuatro títulos ya conocidos por todos (dos ligas, una Copa del Rey y la primera Supercopa de España): una semifinal de la UEFA Champions League, tres subcampeonatos ligueros y un subcampeonato de Copa.

Xabi rechazó todas las ofertas que le llegaron, aun habiendo descendido la Real a Segunda División

Las suculentas ofertas de grandes clubes no paraban de llegar a la directiva de la Real para tratar de fichar a Xabi Prieto. Él dijo que no a todas ellas, siendo fiel al club que le había dado todo en su carrera de fútbol profesional. Con este gran gesto (hoy en día algo muy poco visto en este fútbol moderno, a excepción de grandes futbolistas como Francesco Totti en la AS Roma, Carles Puyol en el FC Barcelona o incluso el mismísimo Mikel Aranburu en la Real Sociedad) Xabi no hizo sino ganarse aún más la confianza de la afición txuri urdin.

Los tres años que la Real estuvo en Segunda División fueron una etapa muy dura, pero el equipo y Xabi no tiraron nunca la toalla, y en la temporada en la que se celebraba el centenario (1909-2009) la Real logró el ascenso como primer clasificado, tras ganar al RC Celta de Vigo por 2-0 (con aquel penalti que Xabi tuvo que repetir por la irrupción de jugadores antes del lanzamiento, cosa que casi infartó algún que otro aficionado).

La vuelta a Primera División con el mejor Xabi

En el regreso de la Real Sociedad a la máxima competición nacional de fútbol, Xabi firmó una de sus mejores temporadas como txuri urdin, siendo cada vez más importante para las aspiraciones del equipo.

Aunque la temporada siguiente no fue la esperada para el donostiarra: debido a problemas personales, no rindió a como tenía acostumbrado al público, y eso sumado a la llegada del nuevo entrenador (Pihilippe Montanier) no ayudó para nada a la Real, e incluso se vio condenado varias veces al banquillo. Además, este año se firmó la estrepitosa eliminación de Copa frente al RCD Mallorca tras ese famoso partido de vuelta en el que la Real perdió por 6-1.

La temporada 2012/13 fue para enmarcar

Después de diez años en los que se vivieron un descenso y un ascenso, la Real volvería a disputar un partido de UEFA Champions League

Recuperada la confianza en el técnico francés, Xabi cambió de rol en el esquema realista, pasando del extremo a la mediapunta, algo que benefició a la Real en la creación de juego. Con un Asier Illarramendi espectacular, y Antoine Griezmann y Carlos Vela muy enchufados, El conjunto txuri urdin fue un rodillo durante toda la temporada.

Prueba de aquel rodillo fue la clasificación en la última jornada a la previa de la UEFA Champions League como cuarto clasificado de la liga, tras ganar por 1-0 al RC Deportivo de La Coruña (y condenando así al conjunto gallego al descenso). Un año redondo para una de las mejores Reales que se han visto en años.

Buen inicio para Xabi, pero mal final para Prieto

La temporada 2013/14 fue uno de los mejores años de la Real del siglo XXI, aunque no fue de los mejores para Xabi: tras una clasificación histórica a la fase de grupos de la UEFA Champions League, después de derrotar nada menos que al Olympique de Lyon, Xabi jugaría unas buenas primeras jornadas de liga, y se lesionaría antes de que comenzase la fase de grupos europea. El 17 de septiembre debutaría oficialmente en la UEFA Champions League en un partido en Anoeta frente al Shaktar Donetsk, aunque el resultado no fue el esperado (0-2).

En liga las cosas iban mejor, con una Real Sociedad peleando una vez más por puestos europeos, al igual que la temporada pasada, pero la llegada de Sergio Canales solo le hizo perder poco a poco protagonismo en el equipo al capitán realista.

Un mal inicio de temporada 2014/15 condenó a Jagoba y casi al equipo

Griezmann se había marchado del equipo, la eliminación de la previa de la Europa League frente al FC Krasnodar, Jagoba Arrasate no daba con la tecla para levantar al equipo de los puestos de descenso… Poco a poco se fue formando un cúmulo de infortunios que acabaron con la destitución del técnico vizcaíno y con la llegada de David Moyes al banquillo de Anoeta.

Gracias al entrenador escoces, Prieto recuperó un protagonismo absoluto en el equipo titular, e incluso llegó a un gran estado de forma en la segunda vuelta de la competición.

A final de temporada, Xabi pasó por el quirófano para operarse de su tobillo derecho, con la mente solo en volver más fuerte de cara a la temporada venidera.

Otro mal inicio, otra destitución

La temporada 2015/16 se presentaba ilusionante, con un técnico que parecía estar haciendo las cosas bien, y con el regreso a casa de Asier Illarramendi al eje del centro del campo. Las cosas pintaban bien para el conjunto txuri urdin, aunque nada salió como lo esperado.

Clasificados en el 17º puesto, limando el descenso, tras un rendimiento muy escaso, Xabi pasó de ser un fijo en el esquema de Moyes a ser suplente de Sergio Canales. El equipo no levantaba cabeza y la cabeza del técnico escocés rodó para que llegase Eusebio Sacristán.

El técnico vallisoletano recuperó el buen estado de forma de Xabi y le devolvió una titularidad que había perdido con Moyes, dándole un rol de extremo derecho, con el cual se sintió muy a gusto a lo largo de la temporada. Eusebio dio indicios de una buena gestión táctica y al final de temporada dejó al equipo como noveno clasificado.

Temporada 2016/17: agónica hasta el 94’

Fue una temporada que comenzó mal, con una derrota en casa frente al Real Madrid por 0-3. Lo que los aficionados no sabían era que Eusebio Sacristán tenía la formación y jugadores perfectos para luchar cada partido, con un juego que enamoró a cualquier amante del buen fútbol. Un juego de toque que, por momentos, llegó a recordar a aquel Barça de Guardiola que no se aburría de dar pases y pases, hasta llegar a la meta rival.

Con un rol de protagonismo absoluto en el centro del campo, acompañado de David Zurutuza y de Asier Illarramendi, el capitán logró cerrar una de sus mejores, sino la mejor, temporada con la elástica txuri urdin.

El "NoventayJuanmi" le dio a la Real el premio tan merecido

El gol de Juanmi en Balaídos en el minuto 94 no fue más que la guinda del pastel en forma de premio, dedicada a una temporada redonda por parte del equipo realista. Sextos clasificados en liga y directos a la fase de grupos de la Europa League. La afición se rindió a los pies de su "D10S".

Carta al capitán

Xabi, llegaste al primer equipo del club de tu vida como un chaval joven y con ganas de comerte el mundo. El camino para llegar hasta ahí no fue fácil, y menos aún ha sido tu andadura en el mismo hasta el día de hoy.

Te has visto en las mejores y en las peores situaciones: has vivido un descenso y también un ascenso, una Champions League y una Europa League, victorias épicas y derrotas frustrantes… Pudiste irte en cualquier momento, y es que cualquiera con la mitad de tu calidad hubiese hecho la maleta y se hubiese marchado a cualquiera de esos clubs que llamaron interesados en tus servicios.

Pero tú no, tú te mantuviste fiel a unos colores que, hoy en día, son muy pocos los que los sienten como tú lo haces. Pasarás a los anales de la Real Sociedad como uno de los mayores one club man que ha conocido la familia txuri urdin, habiendo entrado en el selecto “Club de los 500”.

Al borde de lo que probablemente (y desgraciadamente) sea tu última temporada antes de colgar las botas, se debe hacer hincapié en lo grande de tu labor en la Real: 14 años dedicados en cuerpo y alma a los colores blanquiazules, ¡14 años!

La afición de la Real Sociedad solo le puede dedicar las siguientes palabras: gracias por todo, Xabier Prieto Argarate.