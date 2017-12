Despedida de oro para Vela

Google Plus

En una noche mágica para homenajear al segundo jugador extranjero con más partidos en la Real, los realistas consiguieron ganar en el último partido del año de La Liga. El atacante mexicano Carlos Vela fue el protagonista de la noche en los prelegómenos de la 17ª jornada en Anoeta que recibía al Sevilla un equipo de Champions, pero irregular en el campeonato nacional.

En los primeros diez minutos de partido ninguno de los dos equipos se acercó a la portería con peligro. La Real llevaba la iniciativa del juego con Odriozola y Iñigo Martínez por bandas abriendo espacios por los laterales con el debut del segundo en esta demarcación, y Prieto, Illarramendi, Zurutuza y Canales ganando el duelo en el centro del campo. Los realistas iban ganando metros y encerrando al Sevilla en su área, y en el minuto 11 mientras los aficionados coreaban al unísono el nombre de la noche Carlos Vela, Januzaj avisó al Sevilla pero su volea tras un centro medido de Odriozola se marchó cerca de la escuadra de Soria.

Iñigo adelantó a la Real. | Foto: La Liga

La primera media hora de juego estuvo teñida de color blanquiazul, con una Real demostrando su pegada en ataque y sólida en defensa, sin permitir al rival entrar en el partido y disparar a puerta. Sin embargo, en el minuto 31 Ganso dio el primer aviso con una tijera que no encontró portería para alegría de los aficionados realistas. Los de Eusebio seguían llevando el ritmo del partido, y Sergio Canales lo intentó en varias ocasiones pero no logró el segundo antes del descanso si no era por Soria, el portero suplente de Rico en el Sevilla salvó a su equipo en la primera parte, era porque sus tiros se marchaban desviados.

En los últimos cinco minutos de la primera parte, los jugadores realistas pidieron la segunda tarjeta amarilla para Ben Yedder por un codazo a Illarramendi que Hernández Hernández no mostró la cartulina amarilla que suponía la expulsión del delantero hispalense. Esta acción hubiera condicionado el transcurso de la segunda parte, pero el Sevilla no se quedó con diez. Finalmente, el propio delantero francés marcó el tanto de la igualada en una jugada personal en la que recortó a Llorente y batió por debajo a Rulli. En el segundo tiro a puerta, el Sevilla anotó el gol del 1-1, y la Real se fue a los vestuarios con un resultado que no se ajustaba a lo visto sobre el verde, tras la superioridad de la Real en la primera parte.

Ben Yedder puso las tablas antes del descanso. | Foto: La Liga

En busca de los tres puntos

El comienzo de la segunda parte continuaba con la misma tónica que la primera. La Real buscaba el segundo gol con la posesión del balón y siguiendo el patrón de estilo ofensivo, pero con la línea defensiva más junta. Por su parte, los de Berizzo realizaban una presión adelantada y esperaban en campo contrario para coger las espaldas de los laterales realistas, y una jugada aislada para anotar el 1-2 y encerrarse atrás. El mago belga Adnan Januzaj tuvo en sus botas el 2-1 en una jugada que remató desde el suelo pero no llegó a conectar bien con el balón y su disparo se fue suave a las manos de Soria.

A la hora de encuentro, se encendió la alarma en Anoeta, el extremo belga se llevó la mano a la parte posterior de su pierna y se tiró al suelo pidiendo el cambio, una lesión muscular que le impidió continuar jugando y en su sustitución entró Mikel Oyarzabal. Uno de los jugadores más desequilibrantes de la primera parte tuvo que abandonar el terreno de juego, una lástima para él y el equipo.

Desde la lesión del jugador de Los Balcanes, el partido se durmió y se puso a favor del Sevilla, el choque estaba más abierto y eso no beneficiaba a los realistas. La emoción de la despedida de Carlos Vela fue uno de los motivos por los que el equipo nunca se rindió y fue a por la victoria, para despedirle como se merece a un futbolista de su clase y de talla mundial. Más con corazón que con cabeza la Real se vino arriba con el sentimiento de acabar el año con tres puntos ante el Sevilla, y ofrecerle a la afición y al mexicano un triunfo balsámico para celebrar las fiestas navideñas con buen sabor de boca.

Igor Zubeldia acertó en una jugada dentro del área con ayuda de Escudero para poner el 2-1 en el marcador. El centrocampista azkoitiarra lo festejó abrazando a Carlos Vela, el hombre del partido por jugar su partido número 250 con la Real. Eusebio decidió meter en los diez minutos finales al azteca, para despedirlo a lo grande y el público corease su nombre y le ovacionase por su trayectoria en el club.

Los jugadores realistas celebran el 2-1. | Foto: La Liga

El final de la historia de Vela pudo tener una alegría y un gol más para su cuenta, pero su disparo se marchó al exterior de la red. El tramo final del partido fue tenso por la diferencia tan corta en el luminoso y porque el Sevilla en una acción podía igualar el partido. La historia del mexicano en la Real no quería que acabara solamente jugando su último partido con el equipo que le ofreció la posibilidad de confiar en él y madurar junto al equipo para clasificarse para la Champions, y como en las grandes noches de Anoeta, Vela cogió un balón dentro del área después de una asistencia de Iñigo Martínez remató a gol para certificar la victoria por 3-1 y finalizar su etapa como txuri urdin de la mejor forma ganando y anotando.

Fiesta en San Sebastián y la Real llega a los 23 puntos acercándose a los puestos europeos, a un punto del Villarreal, y diciendo adiós al 2017 con victoria. La próxima jornada visitarán Butarque el día después de reyes, ya sin Vela en Zubieta.