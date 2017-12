Anuario VAVEL Real Sociedad 2017: Alberto De La Bella vuelve al club

Google Plus

Alberto de La Bella con la Real Sociedad. Foto: Giovanni Batista (VAVEL)

Alberto de La Bella regresaba a la Real Sociedad tras romper la segunda temporada de cesión en el Olympiacos. Su juego volvía para reforzar la experiencia y el rendimiento del conjunto txuri-urdin.

Este pasado verano el catalán regresaba al club vasco y volvía a vestir la camiseta txuri-urdin. El de Santa Coloma de Granet ocupaba de nuevo el carril izquierdo que una temporada antes, cedía a Yuri Berchiche.

De La Bella se marcharía el verano de 2016 a la ciudad de Atenas, firmando contrato de cesión por dos temporadas. Sin embargo, su retorno al club blanquiazul se daría una temporada antes de lo previsto. Berchiche dejaría vacante su posición al marcharse al PSG, y Alberto era el indicado para volver a ocupar el lateral izquierdo del terreno de juego.

Campeón de Liga

El Olympiacos Piraeus comenzaba el 2017 con el objetivo de celebrar título y, finalmente, lo consiguió. El técnico deportivo Takis Lemonis supo guiar a sus jugadores durante toda la Temporada 2016/2017 para conquistar el título de Liga.

El conjunto de Atenas se proclamaba campeón de liga en la pasada temporada con 67 puntos, seis por encima del Paok (segundo clasificado). De los 30 partidos disputados, el conjunto conseguía ganar 21. Y en toda la temporada, solo acumulaba cuatro empates y cinco derrotas.

El lateral izquierdo de la Real comenzaba el año en la plantilla del Olympiacos luchando por el título liguero. Desde enero, hasta su marcha, el defensa tan solo jugó 7 partidos con el conjunto griego. Sin embargo, aunque no consiguió marcar ningún gol en los seis meses, su esfuerzo en el campo ayudó al equipo para conseguir el premio.

Llegada de Alberto de La Bella a la Real Sociedad este verano. Foto: @realsociedad

De vuelta en verano

Yuri Berchiche, jugador al que Alberto dejó su puesto en la Real Sociedad, abandonaba este verano el conjunto vasco para irse al Paris Saint Germain. Por lo que el puesto de De La Bella se quedaba vacío y él continuaba en Grecia.

Desde la directiva del club de San Sebastián se barajó la idea de fichar a un lateral izquierdo. Pero Alberto De La Bella era el hombre que el conjunto y la afición txuri-urdin querían y necesitaban. Por ello, a finales del pasado mes de julio la Real Sociedad anunciaba la vuelta de un jugador que siempre ha reconocido sentirse como en casa en este club.

El lateral jugó en la Real cuando el equipo se encontraba en Segunda División. El club y el jugador vieron evolucionar el juego realista, crecieron juntos. Antes de marcharse al Olimpiacos, De La Bella había disfrutado durante siete temporadas junto al equipo blanquiazul.

Y tras una sola temporada en Atenas, cuando debería haber disputado al menos otra más, volvía a casa. Rompía su contrato de cesión entre Real Sociedad y Olympiacos para volver a defender al club vasco. De nuevo entre la plantilla txuri-urdin y luciendo el número 24 en la espalda.

200 encuentros

La Real Sociedad comenzaba esta temporada de la mejor manera posible, con tres victorias consecutivas y además con las tres competiciones. Aunque finalmente, el club txuri-urdin ha quedado eliminado de la Copa del Rey.

En lo que va de temporada, el jugador donostiarra ha disputado seis encuentros en la Europa League y cuatro en la Liga Santander. En la competición europea, ha conseguido marcar dos tantos.

El 5 de noviembre Alberto de La Bella cumplía su encuentro número 200 con el club txuri-urdin frente al Eibar. En ese encuentro, el club vasco conseguía la victoria en casa con un 3-1. Alberto es uno de los jugadores que más ha vestido la camiseta blanquiazul.

Final de año no demasiado positivo

La Real Sociedad pasa por una mala racha, tras seis jornadas consecutivas sin sumar los tres puntos y tras caer eliminada en la Copa del Rey. Aunque en el último partido del año consiguió mejorar la situación y ganar frente al Sevilla CF con un 3-1 en Anoeta.

Pero para De La Bella este encuentro no fue favorable. El jugador no fue convocado con el equipo por un leve esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, justo antes de medirse al club andaluz. Por lo que el defensa no puso disputar el último partido del 2017.

Aunque no acaba el año de la mejor manera, Alberto de La Bella asegura que está feliz de estar de nuevo en el club vasco y de volver a defender la camiseta txuri-urdin. La cifra de 200 partidos confirman que el jugador se siente como en casa en la Real Sociedad.