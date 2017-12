Anuario VAVEL Real Sociedad 2017: Xabi Prieto, amor por unos colores

Google Plus

Prieto con la camiseta conmemorativa de su partido 500 con la Real. Foto: LFP

Finaliza el año 2017 para el 'One Club Man' txuri urdin, y así también lo hace probablemente su mejor año futbolístico. Se va un año dulce para el capitán realista, aunque tuvo sus malos sombras también. Un año para enmarcar del donostiarra, que ayudó a la Real a cumplir objetivos. Su amor por los colores de la Real le llevó a tomar la decisión de revocar su retirada y renovar por un año más, para capitanear a la Real por Europa.

La brújula del ataque más bonito

Tras un diciembre excelente, la Real se plantaba ante un enero exigente, pero bien colocada en la sexta plaza. El primer partido fue un desastre, donde fue superada en todas las facetas por un Sevilla estelar. La Real logró eliminar al Villarreal de copa, y ganar a Málaga y Celta en liga. Prieto tuvo un mes discreto en cuanto a números goleadores, pero fue clave en todas las victorias. La Real, fue eliminada de copa por el Barça en una muy polémica eliminatoria, y posteriormente cayó en el Bernabeu. Xabi era el pilar fundamental de uno de los ataque más temidos de España, dándole pausa y criterio a las acciones ofensivas.

Prieto ante Osasuna el año pasado. Foto: VAVEL

Tras ese difícil mes, llegaron febrero, marzo y abril, donde Prieto fue uno de los más determinantes en el juego, además de sumar goles y asistencias. Marcó por ejemplo, un doblete en la victoria en el Villamarín, o dio dos asistencias en la victoria en Anoeta ante el Sporting. También dejo huellas de su calidad en el Camp Nou, donde marcó un gol precioso, y muy poco valorado, en la derrota por 3-2 de la Real. Tras ese partido, la Real ganó tres consecutivos, pero seguía séptima por detrás de Villarreal y Athletic, teniendo que encarar el mes de mayo con menos posibilidades de éxito que sus rivales. Sin embargo, y pese a no ganar ningún partido en el mes decisivo de la liga, la Real se clasificó en el 94, en Vigo, a Europa League como sexta, superando al Athletic en el último suspiro. El capitán realista había logrado lo que anhelaba, dejar a la Real en Europa en el momento de dar un paso a un lado.

Prieto frente al Barça la pasada temporada. Foto: VAVEL

Renunció a retirarse para jugar en Europa con la Real Llegó el momento de decidir su futuro, con el contrato a punto de terminarse y la firme intención de dejar el fútbol. Sin embargo, el fútbol de este señor no podía quedarse sin jugar en Europa con la Real, y el capitán realista renovó por una temporada más, significando eso, casi con total seguridad, que superaría la marca de los 500 partidos con la elástica txuri urdin.

Comenzó la pretemporada para el equipo realista, con el capitán volviendo a ser uno más del equipo. Lideró a su equipo en los amistosos y en los stages de Holanda e Inglaterra. Y con todo ello, se avecinaba el inicio de la competición, una liga ilusionante para todos los aficionados de la Real, y también para el capitán.

Inicio de su ¿Última temporada?

El 19 de agosto en Vigo comenzaba la posible última temporada de Xabi. La Real venció 2-3 e iniciaba de manera inmejorable el curso. Después de esa victoria llegó uno de los encuentros más emotivos de la carrera de Xabier Prieto, el partido ante el Villarreal en Anoeta, su partido 500 con la Real. El donostiarra se convirtió en parte del selecto grupo de jugadores que superaron esa marca formado por Gorriz, que posee el récord, Arkonada, Larrañaga y Zamora, y ahora también por don Xabier Prieto Argarate. La Real, como si de un homenaje se tratara, vapuleó al Villarreal dándole una lección de fútbol y ganándole por 3-0. Por si fuera poco, el capitán marcó en su quinto centenario. El asunto mejoró hasta que la Real se colocó con nueve puntos de nueve posibles tras tres jornadas y la primera victoria europea ante el Rosenborg en Anoeta. Ahí llegó el varapalo.

El todopoderoso Real Madrid visitó Anoeta y se llevó la victoria por 1-3 en un partido igualado en el que la Real pudo haber sacado algo positivo. Sin embargo, fue un punto de inflexión y el equipo capitaneado por Prieto comenzó su racha negativa perdiendo cuatro partidos consecutivos, incluida la primera salida europea a San Petersburgo. La Real tenía serios problemas defensivos, pero ante el Betis volvió a puntuar, tras sacar a relucir todo su arsenal ofensivo, además de los problemas defensivos. Prieto marcó uno de los goles.

Prieto frente al Lleida esta temporada. Foto: LFP

Dejando dudas en el juego, Prieto también sufría en los partidos que la Real no controlaba tanto el juego, y se notaba en los resultados. Tras enlazar varias victorias y empates consecutivos en liga, copa y Europa League, la Real volvió a las andadas. Empató en casa ante el colista, y después se eliminó, incomprensiblemente ante el Lleida en Anoeta, perdiendo 2-3 un partido que se fue al descanso con 2-0. La ecatombe copera afectó a cada jugador de la plantilla, y el equipo perdió otros tres partidos seguidos, dejando a Eusebio en la cuerda floja. Prieto seguía siendo uno de los mejores, pero el equipo no lograba ganar. Llegó el derbi y la Real, a base de garra, empató en San Mamés, y por último, en el partido de despedida de Vela ante el Sevilla en Anoeta, la Real se salió. Xabi Prieto, junto al resto, dio un recital de juego inteligente para ganar 3-1 y recuperar confianza antes del parón, para seguir creyendo en este equipo liderado por el 'One Club Man' txuri urdin, para encarar el 2018, quizás el último año que veamos la calidad de Xabier Prieto Argarate sobre los terrenos de juego.