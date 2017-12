Anuario VAVEL Real Sociedad 2017: Jon Bautista, un delantero a la antigua usanza

Jon Bautista entrenando en Zubieta. Foto: Giovanni Batista

El 2017 no ha sido un buen año para Jon Bautista en lo futbolístico. A pesar de consolidarse en la Primera División como un delantero rematador y con el gol en las venas, no ha podido contar con los minutos que esperaba. Después de su renovación con la Real el pasado 31 de mayo hasta el 2023, cinco años más, haciendo una apuesta de futuro por una de las joyas que ha sacado a relucir Zubieta de la generación del 95.

El delantero criado en Rentería ha conseguido tener ficha del primer equipo, pero sólo ha disputado 56 minutos en Liga, siendo convocado en tres jornadas, y saliendo desde el banquillo en todos los partidos. Este inicio de temporada ha anotado un gol y fue en Europa contra el Vardar en Anoeta para cerrar la goleada txuri urdin (3-0) y demostrar que es un delantero centro con gol y que se mueve bien de espaldas.

Proyección de un futbolista que es el futuro realista

Eusebio Sacristán confía en la proyección del jugador nacido en Mahón pero que se ha criado en Rentería. Su aportación cuando entra al césped es sin duda de valorar, por su profesionalidad y no da un balón por perdido, y principalmente al convertirse en un atacante con olfato goleador y lucha todos los balones aéreos a pesar de su baja estatura para ser delantero (mide 1,78 metros).

Bautista junto con Llorente y Juanmi en el partido contra el Málaga | Foto: La Liga

La lesión de larga duración de Imanol Agirretxe, y el tiempo que ha pasado recuperándose sin poder entrar en la dinámica del grupo, lo ha aprovechado Bautista para convertirse en un sustituto de garantías de Willian José cuando Eusebio lo considere. Sin embargo, el brasileño no se ha perdido ningún partido de la temporada, jugando en su totalidad todos los encuentros del curso en Liga y en Europa, siendo el cuarto jugador con más minutos (1.428) por detrás del portero argentino Rulli, el correcaminos Odriozola y el timón realista Illarramendi.

Más oportunidades para el 2018

Jon Bautista pide al 2018 más minutos en la temporada, para consagrarse como un delantero goleador y entrar más en los planes del entrenador vallisoletano en sus rotaciones. Si no juega apenas en el año que viene, su progresión se vería afectada y parada, y tendría que buscarse acomodo en otra ciudad para disfrutar de los minutos que no ha podido en San Sebastián. No obstante, no cabe duda que Bautista tiene cualidades más que suficientes para triunfar en la Real, y ser un jugador determinante para el próximo año.