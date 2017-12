Anuario VAVEL Real Sociedad 2017: Álvaro Odriozola, la irrupción de una de las perlas de Zubieta

Google Plus

Álvaro Odriozola en un partido disputado esta temporada. Foto: La Liga

El joven vasco dio sus primeros pasos en el fútbol en el colegio en tercero de primaria. Álvaro estudió en el colegio Aldapeta, institución Marianista. Con la victoria del campeonato playero de La Concha, la Real Sociedad seleccionó a cuatro chavales para jugar el Torneo del Canal+ en Alevines, entre ellos el joven Odriozola.

Con tan solo 10 años comenzó a jugar en Zubieta, en el club blanquiazul. En categoría Alevín formó parte del equipo subcampéon en el Torneo de Brunete, que reúne a las mejores canteras del país. Su primer entrenador fue Patxi Illarramendi. Así, año tras año, el joven promesa fue subiendo categorías, desde Alevín, pasando por Infantil, Cadete y Juvenil, para, finalmente, llegar a Sénior, formando parte del 11 realista. Debutó en Primera el 16 de enero de 2017 en Málaga, pero su bautizo como realista no llegó hasta que jugó por primera vez en Anoeta, en casa, frente al Osasuna. A partir de ahí, se convirtió en un fijo en el lateral derecho del equipo vasco.

Foto: Real Sociedad

Debut dorado en La Roja

Nueve meses después, un viernes 6 de octubre, Odriozola se convirtió en el jugador 776 que viste la camiseta de España; el 46º jugador de la Real en debutar con “La Roja”. No entraba en los planes de Julen Lopetegui, entrenador de la selección, pero la lesión de Carvajal le hizo un hueco en el 11 absoluto. El seleccionador nacional llamó personalmente al realista para comunicarle su propuesta. Pasó de no estar en la lista de convocados a ser titular ante Albania. Cuando estaba en diciembre de 2016 entrenando con el Sanse no se imaginaba que unos meses después lo estaría haciendo con Iniesta.

En su debut con la Selección fue uno de los protagonistas. En la sub-21 no llegó a destacar notablemente entre sus compañeros, pero en la absoluta, contra Albania, el vasco consiguió autorizarse la asistencia del gol en un partido que jugó ante la baja de Carvajal, pero que demostró estar a la altura.

Pocos jugadores consiguen tanto en tan poco. Ascender de Segunda B a Primera División, jugar en Europa League y, en el mismo año, debutar y ser titular con la selección. Todo esto es razón por la que su nombre empieza a vincularse a grandes clubes, como el Real Madrid, quien ya le ha echado el ojo.

Objetivo del Real Madrid

Álvaro Odriozola es uno de los objetivos del Real Madrid para reforzar su defensa el próximo verano. Zinedine Zidane le ve como el sustituto perfecto de Danilo, que podría acabar en el Chelsea. Sus notables participaciones esta temporada han saltado las alarmas en el conjunto madridista. El joven jugador está haciendo una temporada sensacional en el equipo txuriurdin, tanto en Liga como en Europa League. Su nombre también figura en las agendas de varios clubes europeos.

Por el contrario, el jugador renovó su contrato con la Real Sociedad el pasado 10 de junio, después de cambiar de agentes, hasta el año 2022 y su cláusula de rescisión ha quedado establecida en 40 millones de euros. Por el momento, Álvaro Odriozola solo piensa en blanquiazul; su intención es clara, seguir en la Real. Es futbolista gracias a ella, le debe mucho.