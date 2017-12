Anuario VAVEL Real Sociedad 2017: Rubén Pardo, cuestión de convencer

Google Plus

Rubén Pardo junto a sus compañeros en la Copa del Rey (Foto: Real Sociedad)

Los últimos días de este 2017 ya empiezan a ver su final, y sin apenas darnos cuenta, ya se ha pasado otro año, un año cargado de fútbol y fuertes emociones para el club donostiarra. Sin duda, el acontecimiento más importante vivido en este año, ha sido la clasificación para Europa League, gracias al tardío gol de Juanmi Rodríguez en Balaídos. Este tanto ponía el broche definitivo a una enorme campaña de la Real, que volvía a competiciones europeas de nuevo. Este final de temporada, significaba la llegada de los futbolistas que se encontraban en condición de cedidos en otros clubes, como el caso del futbolista riojano, Rubén Pardo, entre otros.

Etapa en el Real Betis Balompié

A pesar de empezar con buen pie en la temporada 2016/17, siendo titular en las tres primeras jornadas de liga, el jugador se marchó cedido al club hispalense en el mercado invernal. El conjunto dirigido, en aquel entonces por Víctor Sánchez del Amo, encaraba el nuevo año en la decimocuarta posición. Los béticos no estuvieron a un buen nivel en la segunda vuelta, ya que dejaron escapar muchos puntos, tres de ellos en la derrota en casa ante la Real por 2-3, pero si es cierto que Pardo cobró protagonismo en el once titular. El joven centrocampista disputó, nada más y nada menos que 16 encuentros en su periodo bético, o lo que es lo mismo, jugó prácticamente todos los partidos de toda la segunda mitad de la temporada. Como dato relevante, solo anotó un gol, fue en el choque ante el Alavés, donde los verdiblancos cayeron por un contundente 1-4.

Cabe destacar que junto a Dani Ceballos, ahora jugador del Real Madrid, y Petros, conformaban la sala de máquinas del marco andaluz. Una de sus grandes actuaciones, se dió en la jornada 20 de liga, donde lograron frustrar a un F.C Barcelona, que se alejaba cada vez más de sus posibilidades en la conquista por el título.

Regreso a San Sebastián

Tras cumplir el año de cesión fuera de la Real Sociedad, Rubén Pardo volvía a formar parte de la plantilla dirigida por Eusebio Sacristán para la temporada presente. Tras los 25 partidos disputados hasta ahora, el joven centrocampista solo ha tenido minutos en seis encuentros. En lo que respecta a la liga, no entra en una convocatoria desde la derrota por 2-1 en Getafe, y son 21 minutos los que acumula sobre el verde. En Copa ha jugado los dos partidos que costaron la eliminación ante el Lleida, y que de alguna manera le dejaron muy señalado por la versión ofrecida dentro del terreno de juego. Por último, en Europa League ha jugado un total de 100 minutos, repartidos en los 6 partidos de la fase de clasificación. Aún no ha conseguido marcar ni asistir en el total de todas las competiciones, una cifra que no juega nada en su favor.

Viendo estos datos, no cabe la menor duda de que Pardo, no está entrando en los planes del técnico vallisoletano. Los rumores sobre su salida, en forma de cesión o fichaje, se acrecientan aún más. Clubes como el Málaga ya se han interesado por él, aunque el futbolista riojano aún tiene una última oportunidad de convencer al de La Seca, misma oportunidad que no supo aprovechar tras la lesión de Zurutuza. Es una realidad que la situación de Rubén Pardo es bastante complicada. Su futuro se resolverá en los próximos días o semanas, y las oportunidades que le pueden permitir brillar en esta plantilla, se van desvaneciendo como estos últimos días del año.