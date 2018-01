El nueve está listo para alzar el vuelo

Google Plus

Segada de Keylor Navas por la que Imanol Agirretxe se lesionó (Marca)

Dentro de ocho días la Real Sociedad volverá a Madrid, esta vez para medirse contra el Leganés en Butarque. Cabe la posibilidad de que Imanol Agirretxe se incorpore a este viaje después de 24 meses de baja por lesión. Será Eusebio Sacristán el que decida si convocar o no al delantero de Usurbil para la 18 jornada de la Liga Santander.

Precisamente el 30 de diciembre de 2017, se cumplieron dos años desde que una entrada de Keylor Navas truncase el mejor momento de la carrera del canterano. Dos largos años de operaciones, recuperaciones fallidas, frustraciones y mucha esperanza. Fue operado el 11 de abril y el 16 de septiembre de 2016 debido a que no terminaba de superar su lesión en el tobillo izquierdo. Dicha lesión ha desaparecido por completo desde hace tiempo y ya no tiene molestias provocadas por su última rotura de fibras. El delantero se encuentra en plena forma y con ganas de ayudar al equipo, así lo declaró en una entrevista para Mundo Deportivo. “Estoy disponible y mi ilusión es empezar a jugar e intentar ayudar al equipo dentro del campo”.

El último "partidillo" del 2017 en Zubieta fue especial para el delantero. Tenía ganas de pisar el césped y rendir como uno más en el entrenamiento. Aunque fuera anulado por fuera de juego, consiguió su anhelado gol tras el rechazo de Rulli.

"Mirar la vida con perspectiva"

El usurbildarra quita importancia a su lesión, la ve como lo que es "una circunstancia" de su vida. Confesó a Mundo Deportivo que este golpe le ha enseñado a "mirar la vida con perspectiva" y aceptar todo lo que venga. "Mi lesión ha tenido importancia, pero no más de lo que es. Es una circunstancia de mi vida que me ha pasado. Es parte de mi vida y la tengo que asumir como tal, ni más ni menos. He estado lesionado, se asume, se tira para adelante y ya está."

El del dorsal 9 está preparado para jugar y espera que el siguiente paso sea entrar en una convocatoria. Veremos si el míster confía en su jugador y lo tiene en cuenta para el partido del domingo en Butarque.