Eusebio Sacristán: "Tenemos que continuar con la línea de lo que hemos hecho en el primer tiempo"

Google Plus

Eusebio Sacristán en un entrenamiento de la Real Sociedad. Foto: Giovanni Batista (VAVEL)

Eusebio Sacristán, el técnico blanquiazul, afirma que este no ha sido el mejor comienzo del año. El objetivo del conjunto de San Sebastián era llevarse la victoria para casa y no lo han conseguido. Los primeros posibles tres puntos de este nuevo año no llegan a Anoeta y el club necesita volver a ganar.

Primera mitad txuri-urdin

Pese a la derrota, la primera mitad del encuentro ha sido de los realistas. “Hemos empezado bien el partido, hemos dominado en la primera parte, hemos tenido nuestras opciones”, explicaba Sacristán. El entrenador asegura que sus jugadores han necesitado más determinación sobre el campo en la primera parte para conseguir marcar.

Si los txuri-urdin se hubiesen adelantado en la primera mitad, hubiese sido una gran ventaja. El segundo tiempo ha sido de los locales y eso ha complicado el juego de los realistas. Así lo admitía Eusebio: “En el segundo tiempo el partido ha estado más igualado, más nivelado. No teníamos una gran claridad para encontrar la portería contraria. Ellos han seguido con lo suyo y al final el premio lo han tenido ellos”.

Insuficientes en la segunda parte

Tras el descanso, el C.D. Leganés salía con más fuerza y más velocidad dificultando el juego txuri-urdin. Los visitantes no conseguían llegar a portería ni defenderse en el campo. Situación que los locales han aprovechado para adelantarse y llevarse los tres puntos.

“Hemos tenido ocasiones, el partido podría haber caído perfectamente de nuestro lado, pero ha caído de su lado”, continuaba el entrenador realista, tras el partido. Pese a la buena primera parte, el partido no ha sido suficiente para llevarse la victoria.

“Tenemos que lograr, continuar con la línea de lo que hemos hecho en el primer tiempo”, sostenía el técnico deportivo vasco. Eusebio confiesa que tienen que trabajar más en ser superiores en las dos partes para poder hacer partidos completos, sino siempre pasará lo del partido frente al Leganés. El equipo será superior en una sola mitad y esto no será suficiente.