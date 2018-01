Iñigo Martínez será baja contra el Barcelona

Google Plus

Iñigo Martínez baja sensible para la Real. Foto: Giovanni Batista

Eusebio Sacristán pierde a Iñigo Martínez para el domingo contra el FC Barcelona. El central ondarrutarra sufre una rotura de fibras de grado I en el sóleo de su pierna izquierda, y confirmado en la web por un comunicado oficial de la Real Sociedad: "En la resonancia magnética realizada ayer, 08-01-2017, se aprecia una lesión de grado 1 en el músculo sóleo de la pierna izquierda", publicó el club en su página web.

La ausencia del "6" será una baja determinante el domingo en Anoeta y en las siguientes citas en La Liga. El central con más galones en la defensa realista y uno de los jugadores con más carisma en la plantilla se perderá tres encuentros y volverá a finales de enero, cuando el equipo txuri urdin visita El Estadio de la Cerámica, ante el Villarreal. En principio, será baja contra el Barcelona y el Celta en casa, y el Deportivo en Riazor, si los plazos de recuperación se cumplen.

Regreso de Kevin a la titularidad

Kevin Rodrigues volverá a ser titular contra el equipo de Ernesto Valverde. El lateral de Bayona regresará a ser el lateral izquierdo titular, después de recuperarse de su lesión y no estar su relevo natural Alberto de la Bella, que sigue ejercitándose al margen sin poder entrenar con el grupo. El técnico de la Seca contará con Raúl Navas y Llorente como pareja de centrales, relegando al banquillo a Aritz Elustondo, un jugador que empezó siendo titular y esta temporada ha jugado más minutos entrando en la rotación y aprovechando las lesiones del central vizcaíno.

No se descartaría que Aritz pudiera entrar en el once en sustitución de Llorente que es el central con más minutos de la Real. Sin embargo, se prevee que el madrileño repita titularidad y sea el beasaindarra el suplente. Contra el Barcelona Eusebio repetirá el mismo once que en Butarque, salvo Iñigo que entrará Kevin por él y Januzaj, el extremo belga que si llega a tiempo podría tener oportunidades para jugar desde el inicio en lugar de Canales.