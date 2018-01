Raúl Navas: "Nos falta la profundidad que teníamos el año pasado"

Google Plus

Raúl Navas en un partido de la Real Sociedad. Foto: Giovanni Batista / VAVEL

La Real Sociedad sigue preparando el encuentro que le medirá con el Barcelona el próximo domingo en Anoeta (20:45), encuentro que dará por finalizada la primera vuelta del campeonato liguero de Primera División, en el que los realistas tratarán de sumar los tres puntos para tratar de acercarse a los puestos europeos y darle una alegría a una afición descontenta con las últimas actuaciones de su equipo. El conjunto donostiarra no pierde desde 2007 ante el blaugrana en lo que a Liga se refiere. Se han medido en ocho ocasiones, siete de ellas en Liga, y el conjunto catalán se ha impuesto en una única ocasión, en el encuentro de Copa disputado la pasada temporada (0-1).

Los realistas, a las órdenes de Eusebio Sacristán, han continuado con su preparación tras la jornada de descanso de ayer. El conjunto donostiarra se ha ejercitado en el césped del José Luis Orbegozo, en una sesión de trabajo grupal a la que se han sumado Rulli, y en la que también ha participado de forma esporádica Alberto De la Bella. Los que siguen apartados por lesión son Iñigo Martínez y Carlos Martínez, que han realizado trabajo de recuperación, mientras que Rubén Pardo ha dado la nota negativa de la jornada al tener que abandonar la sesión de trabajo tras sufrir unas leves molestias en el tobillo izquierdo, tal y como ha informado el club.

En sala de prensa, el jugador en atender a los medios de comunicación fue Raúl Navas:

El central sevillano reconoció que le falta profundidad al equipo, además de que los rivales tienen mejor estudiado al equipo: "Es cierto que el año pasado a estas alturas llevábamos más puntos que ahora. Los rivales nos tienen más estudiados, saben la forma en la que jugamos y creo que por ahí vienen los problemas. Es cierto que nos está faltando profundidad y cara al gol estamos teniendo menos ocasiones que el año pasado".

"Confío plenamente en el estilo"

A pesar de la mala dinámica de juego y resultados del equipo, Navas siguió con la dinámica de sus compañeros de equipo que anteriormente hablaron para los medios de comunicación, asegurando que confían plenamente en el estilo del equipo: "Confiamos en este estilo de juego. Creo que el juego por bandas que hacemos es bueno, la posesión es un arma buena para ganar pero es cierto que nos falta la profundidad que teníamos y es donde tenemos que mejorar".

El central reconoció a su vez que lo pasó mal tras sufrir una lesión en la zona lumbar, pero a su vez, se mostró satisfecho por poder entrar de nuevo en los planes del equipo: "Todo jugador quiere jugar. Es cierto que esta temporada estoy contando con menos minutos pero ahora parece que estoy entrando en el equipo. Me encuentro bien a nivel individual, después de la lesión tuve un mes y medio en el que no encontraba la forma pero ahora me encuentro bastante bien y espero continuar así".

Por último, aseguró que el partido ante el Barcelona supone una buena oportunidad para el equipo, que afronta con muchas ganas el duelo ante el líder de Primera División: "Todo el mundo quiere ganar a estos equipos porque supone una motivación extra. A pesar de ello, ganando ante el Barcelona no seremos los mejores ni perdiendo seremos los peores".