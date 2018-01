Previa Real Sociedad- FC Barcelona: Volver a ganar

El partido de mañana es trascendental para no descolgarse de los puestos europeos. Foto: La Liga

El equipo txuri urdin está inmersa en una crisis de resultados y de juego de la que no sale desde la jornada diez, a finales del mes de octubre, un periodo de tiempo superior a los dos meses. Los realistas han conseguido nueve puntos de los últimos 27, un bagaje pobre teniendo en cuenta que al principio de la temporada, en las tres primeras jornadas estaba invicto con tres de tres ganados y nueve puntos en la clasificación coliderando La Liga junto al FC Barcelona, el rival que visitará Anoeta el domingo a las 20:45 horas.

A estas alturas de la competición, el Barcelona llega liderando la tabla con un dominio descomunal (48 puntos) y sin conocer la derrota en estas 18 jornadas disputadas. El equipo de Ernesto Valverde saca de ventaja 16 puntos al eterno rival, el Real Madrid con un partido menos, y al segundo clasificado el Valencia de Marcelino a nueve. 25 puntos de diferencia entre la Real y el equipo entrenado por Valverde, mientras los realistas se encuentran en una situación de incertidumbre y de urgencia por ganar para salvar la destitución de Eusebio que tiene dos partidos de ultimátum, los blaugranas están demostrando un bloque sólido atras encajando sólo siete goles, y adelante puntería con Messi y Suárez eficaces de cara a gol.

Darle la vuelta a la situación

Eusebio Sacristán está cuestionado por la afición y la directiva maneja nombres en su agenda para sustituir al técnico vallisoletano. El modelo del actual entrenador realista no resulta ser efectivo, existe una brecha en la defensa que no se cierra, los resultados no llegan y el equipo no levanta cabeza. El problema es que resulta predecible para los rivales el juego de la Real, los laterales ofensivos dejan espacios a sus espaldas y la delantera está fallando lo que antes no perdonaba.

Dos meses y medio es el tiempo que la Real no despierta buenas sensaciones en Anoeta y fuera de casa. El tiki-taka cada vez tiene menos fieles y la afición pide más intensidad y un juego más directo, que la plantilla no puede proponer por las características de los jugadores. Eusebio confía en darle la vuelta a esta situación en los dos partidos que tiene para evitar su destitución como técnico realista, y los jugadores creen en el modelo y en la forma que tienen de jugar, porque les ha llevado a clasificarse para la Europa League la pasada temporada.

El primer "match ball" será el domingo contra el Barcelona, una prueba exigente pero que sí sale airoso de esta y gana jugando a un fútbol vistoso y práctico, Eusebio ganara muchos puntos para continuar en el banquillo realista y para los jugadores será una inyección de moral vencer al líder del campeonato nacional.

Aumentar la diferencia sobre los perseguidores

El reto que tiene el Barcelona es ganar en Anoeta. Los catalanes no se llevan los tres puntos de San Sebastián desde 2007 en Liga, cuando ganaron con dos goles de Iniesta y Eto'o (0-2) con Frank Rijkaard como entrenador. Desde entonces los blaugranas han cosechado cinco derrotas y tres empates, el último empate a uno la pasada temporada, donde anotaron Willian José y Messi para dejar el marcador en tablas. Los azulgranas llegan al encuentro tras eliminar al Celta de la Copa ganando por 5-0 en el Camp Nou, y en Liga goleando al Levante con un Messi excepcional (3-0).

Lionel Messi será una de las amenazas para los realistas. | Foto: La Liga

Ernesto Valverde sabe lo que es ganar en el feudo txuri urdin. En la jornada 27 de la temporada 2016/2017, cuando estaba entrenando al Athletic ganó 0-2 a la Real con goles de Raúl García y Williams, llevándose los tres puntos a Bilbao en un derbi que los errores defensivos realistas les penalizaron. Valverde tendrá una prueba para demostrar que puede repetir victoria, esta vez en el banquillo azulgrana y dejar La Liga en el bolsillo, aumentando la diferencia a los perseguidores si el Valencia falla en Riazor, y el Atlético no saca los tres puntos de Ipurua. Para eso, necesitará imponerse a una Real necesitada de puntos y al que le motivan los partidos grandes.

El entrenador de Viandar de la Vera ha aprovechado lo que dejó Luis Enrique y ha incorporado novedades, como el cambio de esquema al 4-4-2 cuando Dembelé ha estado lesionado, y la titularidad de Paulinho en el centro del campo para meter más físico y llegada desde segunda línea. Messi sigue liderando el proyecto, es su estrella mundial, un jugador único que rompe defensas y define como nadie lo hace. Lleva 16 goles en Liga en 18 jornadas, y cada vez es más determinante y trascendental en el juego del Barcelona bajando hasta posiciones de centrocampista para conducir el balón hasta el área y distribuir asistencias a sus compañeros de ataque como Luis Suárez y Jordi Alba, el máximo socio esta temporada del argentino.

La figura de Paulinho ha dado al Barcelona más físico y gol desde el centro del campo. | Foto: La Liga

Declaraciones

Ambos entrenadores, Eusebio Sacristán y Ernesto Valverde han comparecido en rueda de prensa para comentar las claves del partido del domingo a las 20:45 horas.

El técnico realista comenzó su discurso en rueda de prensa hablando sobre sus 100 partidos como entrenador de la Real, y sabiendo que ya se están barajando sustitutos para el banquillo debido a los últimos resultados en Liga: "Estoy contento y orgulloso de este dato, trabajando como el primer día. Es un momento difícil para nosotros, por nuestra situación, y estamos centrados en trabajar día a día, en dar lo mejor", señaló.

La figura del entrenador de La Seca está en duda y los aficionados piden la dimisión de Eusebio, casualmente la persona que devolvió al club a disputar competición europea, el pucelano confirmó su incertidumbre sobre la continuidad en el cargo: "¿Respaldado? Siempre me he sentido muy a gusto en este club, con todo lo que tengo alrededor, pero sé que soy entrenador y dependo de los resultados, por eso trabajo para que lleguen", recalcó.

"Estoy convencido de que, si damos nuestra mejor versión, le vamos a plantar cara al Barcelona"

Respecto al encuentro ante el Barcelona, el líder de La Liga Eusebio mostró optimismo y confianza en ganar este domingo: "Estoy convencido de que, si damos nuestra mejor versión, le vamos a plantar cara al Barcelona. Se esta mostrando como un equipo muy equilibrado, estando muy bien en defensa y teniendo argumentos ofensivos para poner en muchas dificultades a sus rivales, pero ya digo que tenemos que pensar en hacer las cosas bien", ha afirmado.

Ernesto Valverde el entrenador del FC Barcelona no se fía de la situación de la Real y avisa a sus jugadores sobre la dificultad de ganar en Anoeta tras los precedentes poco satisfactorios del conjunto culé, en lo que supone la última jornada de la primera vuelta.

Valverde reconoce que “es un reto para nosotros”, ha comentado el técnico de Viandar de la Vera, y ha confirmado la complejidad de rascar puntos en San Sebastian: “Es uno de los estadios más difíciles que podemos tener para cerrar la primera vuelta, y somos conscientes de los precedentes. Eusebio conoce la casa y sabe qué hacer para hacernos daño. Habrá que situarse bien en Anoeta, un campo rápido y que nos lo pondrá complicado”, advirtió.

A pesar de que “la Real ahora no está cosechando buenos resultados”, el técnico azulgrana piensa que “tiene capacidad para el juego de combinación, que se mezcla con la presión alta e intensa”, finalizó.

Convocatorias

Eusebio Sacristán ha facilitado la lista de convocados para el partido contra el Barcelona mañana a las 20:45 horas. El alta competitiva de Imanol Agirretxe es la noticia positiva del inicio del año, por lo que el delantero centro usurbildarra se sentará en el banquillo y podría tener sus primeros minutos esta temporada, después de superar su lesión y estar tres meses apartado del grupo y entrenando en las instalaciones de Zubieta.

Además de Agirretxe, Januzaj y Gorosabel se suman a la convocatoria respecto a la salida a Butarque. El extremo belga se ha recuperado de sus molestias que se originaron contra el Sevilla, en el último partido en Anoeta frente al Sevilla, y el lateral derecho del filial entra en detrimento de Carlos Martínez.

Convocatoria de la Real para el partido contra el Barcelona. Foto: Real Sociedad

Posibles onces