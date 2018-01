Zurutuza se une a la lista de lesionados

Google Plus

Zurutuza sería baja por varias semanas. | Foto: Gio Batista / Vavel

El centrocampista franco-español David Zurutuza se ha unido al hospital del equipo txuri-urdin tras pasar por molestias que le negaron terminar el partido contra el Barcelona el pasado domingo. Su baja es de gran relevancia para la Real que necesita de su aporte defensivo y ofensivo generando un buen balance.

Es verdad que la Real no atraviesa su mejor momento y la baja de Zurutuza solo puede empeorar la situación. Según los primeros avances que salieron a la luz el día lunes, Zurutuza podría estar un mes de baja. El de Rochefort se ve afectado por una lesión de segundo grado en el aductor largo de la cadera. El problema con el centrocampista es que las lesiones que le han afectado a lo largo de su carrera le suelen complicar sus regresos, alejándolo por extensos períodos de tiempo. Recordando que a principios de la campaña ya tuvo una lesión que le tomó un mes para reajustarse, algo que a estas alturas puede ser perjudicial para los de Eusebio que tienen problemas en Liga seguidos por rivales de buen peso para las próximas jornadas y dentro de un mes se medirá contra el Salzburgo en Anoeta por la Europa League.

Íñigo no estaría contra el Celta

El defensor central se perdió el encuentro contra el Barcelona en la pasada jornada, pues se lesionó en la visita de la Real a Butarque. La lesión del zaguero se debe a problemas en el músculo sóleo de la pierna izquierda. Su proceso de recuperación se ha basado inicialmente en fisioterapia y reposo. Según predicciones médicas, el de Ondorroa estaría de baja por tres semanas, incluyendo el partido contra Barcelona y contra el Celta, regresando a la acción contra el Villarreal el sábado 27 de enero.

Carlos Martínez, lesionado atrae al Dépor

El lateral derecho aún no ha disputado partidos en lo que va de temporada, la razón es una rotura del ligamento cruzado que desde finales de 2016 lo ha alejado del césped. Primero tuvo que pasar por el quirófano y luego por largos plazos de recuperación. Sin embargo, no ha podido tener la oportunidad de debutar en la temporada y todo parece indicar que está perdiendo su lugar en el club por la falta de actividad. Recientemente, se ha reportado el interés del Deportivo la Coruña por el navarro que termina contrato con la institución donostiarra el 30 de junio. Lo más probable es que Carlos no hallará cabida en la plantilla con la buena forma de Odriozola y terminará marchándose libre a Galicia, pero por ahora, el ambiente está rodeado de dudas para el carrilero.