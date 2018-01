Willian José: "He tenido el gol en el pie, un delantero no puede fallar un penalty"

Google Plus

Willian José. Real Sociedad - Celta | Foto: El País

Con esta victoria, el equipo celeste consigue la tercera consecutiva. El conjunto txuri urdin, por su parte, encaja la tercera derrota consecutiva y se aleja de sus objetivos y de Europa. Tras terminar el encuentro, Willian José, protagonista del equipo local, ha ofrecido unas declaraciones.

Los jugadores ansían la victoria, sobre todo en casa, así lo ha declarado Willian José tras el partido. "Hay que seguir trabajando, no hay otra manera." explicaba el delantero. Parece que al equipo se le escapa algo para dar con la victoria, el trabajo no da los frutos que merecen.

A pesar del dominio, de la posesión y de la insistencia en área celeste, la Real Sociedad no ha conseguido el gol del empate. También lo tuvo con el penalti de Willian José. "He tenido el gol en el pie; un delantero no puede fallar un penalti." Se lamentaba el brasileño ante el tiro libre en el que el balón ha ido directo al larguero.

"Nos falta terminar la oportunidad de cada gol y dar la alegría a la afición" aclaraba el brasileño. El cuadro vasco, que lleva tres derrotas consecutivas, ha presentado los mismos signos de decadencia en cada uno de ellos para dar con el gol que merecen sus jugadas bien estructuradas. Son fuertes, pero no culminan.

La semana que viene la Real Sociedad viajará hasta Castellón para medirse contra el Villarreal. "Hay que hacer las cosas bien contra el Villarreal." El pichichi ha puesto el ojo en el próximo partido en el que harán todo lo posible por dar con la victoria e intentar retomar sus objetivos.