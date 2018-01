El debate: ¿debe continuar Eusebio hasta final de temporada?

Eusebio Sacristán dirigiendo a la Real en un encuentro. Foto: Óscar Alonso / VAVEL

Tras un inicio prometedor en el que el conjunto realista parecía aspirar a todo, el paso del campeonato y las derrotas consecutivas han ido transformando el optimismo en pesimismo, siendo la figura del entrenador muy cuestionada por la afición donostiarra, hasta tal punto, de solicitar su dimisión tanto en redes sociales como en Anoeta.

Cambio de modelo en el banquillo (Alex López de Munáin)

La Real está en una espiral de resultados negativos de la que no sale, y el entrenador cada vez es más cuestionado por parte de la afición y la directiva tiene dudas sobre su futuro próximo. Al principio de la temporada el fútbol era efectivo y los realistas jugaban al toque, todos los entrenadores y los rivales se encandilaron por el juego atractivo y eficaz, ganando los tres primeros partidos de LaLiga. El equipo blanquiazul era respetado por todos los clubes de Primera División. Sin embargo, a finales de enero la balanza ha dado al vuelta y los rivales saben como jugar a los realistas, con una presión adelantada y a la contra, esperando a los de Eusebio atrás. En el primer mes de competición, es decir, en septiembre, empezaron las dudas al encajar seis goles ante el Real Madrid y el Levante en el Ciutat de València.

Desde ese momento los txuri urdin han ido cayendo en picado, acrecentando su crisis de juego y resultados a partir de noviembre y las sensaciones fueron a peor desde diciembre en el campeonato liguero. A eso se le debe añadir el fiasco en Copa del Rey considerado como el mayor fracaso de la temporada, al caer eliminados a las primeras de cambio en su estadio contra un equipo de Segunda División B, dejándose remontar un 3-0 favorable en el conjunto global de la eliminatoria, y del 2-0 en el partido de vuelta del torneo del KO se pasó al 2-3, lo que se convertirá en el famoso “Lleidazo”, que provocó las primeras críticas al estilo de juego planteado por Eusebio.

Con el paso del tiempo, el entrenador de La Seca ha ido perdiendo crédito porque no sale de la idea de morir con su planteamiento táctico, y no ha rotado lo suficiente para dosificar a los jugadores más determinantes de la plantilla. El equipo tiene un problema de solidez defensiva por el recorrido de los laterales que son extremos, otra de las mejoras a destacar son las jugadas a balón parado donde se pierden las marcas y, por último, las segundas partes donde la Real se desconecta de los partidos. En definitiva, la irregularidad en LaLiga y la eliminación copera ha pasado factura a la confianza de los jugadores y parece que se han estancado en un punto de desequilibrio y falta de constancia en el campeonato del que no salen. En Europa la situación cambia, porque se ha pasado a la siguiente fase al conseguir la segunda posición por detrás del Zenit, pero ahora llega la hora de la verdad contra el Salzburgo en la eliminatoria de dieciseisavos de final y la dinámica del club no es muy esperanzadora en la actualidad para avanzar de ronda.

Eusebio no es un entrenador con carácter para alzar la voz y hacer ver a los jugadores que si no encuentran un equilibrio entre ataque y defensa, y no luchan durante todo el encuentro, es imposible llegar a la meta final. El estilo de juego no se ha desarrollado y evolucionado para ser mejores, se ha dado un paso atrás en el modelo, no existe una variante, y en vez de jugar en situaciones de los partidos más directos aguantando la renta en el marcador implicando un repliegue defensivo, los jugadores van al ataque sin control y eso lo aprovechan los rivales para ganarles la espalda. La raíz del problema es que Eusebio es consciente del problema defensivo pero no busca soluciones, no toma decisiones o propone cambios para amarrar los puntos en Anoeta y cerrar los partidos en liga.

En los últimos tres partidos, la Real se rompe en dos, la línea ofensiva con Willian José, Juanmi, Januzaj y Oyarzabal despliegan una calidad técnica y los cuatro tienen gol y lo demuestran partido a partido. En el centro del campo, Eusebio no ha salido de la idea de los tres mediocampistas, Illarramendi, Zurutuza y Prieto, y estos han sufrido su cansancio físico y mental al no descansar, aunque Zubeldia ha relevado al francés o mutrikuarra por lesión y sanción. Quizás hubiera sido más efectivo y correcto incorporar a Canales, Guridi y disponer de más minutos el centrocampista azkoitiarra porque aporta más músculo y equilibrio en la zona de creación. Otro de los errores que ha cometido el técnico vallisoletano es centrarse en el esquema táctico 4-3-3 y no cambiar a un 4-4-2 con dos delanteros centros como Willian José y Bautista o Agirretxe, y poblar la medular para conseguir estabilidad en esa demarcación y recuperar la resistencia en defensa y ganar la batalla en el centro.

"Los futbolistas se han acomodado en un juego de posesión"

El problema es la sangría de goles que recibe por partido la Real. En 20 jornadas ha encajado 36 goles, una media de 1,8 goles por encuentro, una cifra alta para un equipo que aspira a disputar las competiciones europeas la temporada que viene. Eusebio utiliza una defensa adelantada, y Odriozola y Kevin son laterales ofensivos que defensivamente dejan muchos espacios a los extremos y eso hace que Llorente, Navas e Iñigo ayuden en esa zona que dejan ambos y los contraataques sean medio gol. Después del descanso, los realistas salen en la segunda parte con menos intensidad y bajan los brazos, no imprime carácter Eusebio en la plantilla y los futbolistas se han acomodado en un juego de posesión y un estilo ultraofensivo al ser jugadores técnicos y no físicos, y no se pone el mono de trabajo para formar un bloque sólido. A pesar de que el equipo realista juegue un fútbol bonito y espectacular, no es práctico y efectivo, si no defiendes y más si dejas huecos dentro del área y en las bandas.

Por otra parte, la marcha de Vela ha dejado a la Real sin un revulsivo para las segundas partes. Januzaj después de la lesión no ha llegado a volver como en el mes de noviembre que encadenó tres partidos marcando y asistiendo, realizando partidos donde fue de los mejores txuri urdin. Sin embargo, los suplentes ven que no tienen lugar en el esquema de Eusebio, porque el entrenador no confía en ellos y no hace cambios en los partidos, y si los hace, los jugadores no salen al campo motivados por los pocos minutos que disputan y porque Eusebio sólo cuenta con un total de 14 jugadores, un once titular fijo y tres suplentes para cambiar algunos aspectos del juego, como Canales, Juanmi y Zubeldia. En definitiva, Eusebio no debería terminar la temporada y se debería buscar un sustituto en el banquillo. El lasecano no parece capaz de cambiar la imagen del equipo, y menos utilizar un sistema táctico diferente al 4-3-3 y al tiki-taka, al ser un entrenador criado en La Masía y uno de los fieles seguidores del juego de Cruyff. Además, en las últimas nueve jornadas sólo han sumado seis puntos de 27 posibles, y se encuentran más cerca de los puestos de descenso que de los puestos de Europa League, el objetivo que se marcó al iniciar la temporada.

Eusebio debe seguir en este proyecto (Christian Serret)

Hay que tener paciencia. Eusebio ha devuelto a la Real donde se merece, compitiendo por entrar en plazas de competiciones europeas, además de apostar por un estilo de juego que se adapta al perfil de sus jugadores y que hace que el juego del equipo donostiarra sea uno de los más vistosos de LaLiga. Si bien es cierto que con el inicio que tuvo el equipo la afición txuri-urdin podía tener otras expectativas de las que puede tener ahora. Pero todavía queda mucha temporada, hay que tener esperanza en este proyecto y en esta plantilla liderada por Eusebio Sacristán.

Ahora bien, si Eusebio sigue al frente del equipo no se puede permitir que ocurran situaciones como la eliminación del equipo en Copa frente al Lleida. No puede ser que tras ganar 0-1 en Lleida y con un 2-0 en Anoeta se escape la eliminatoria frente a un equipo de Segunda División B, cuando la Copa del Rey era una competición donde la gente tenía esperanzas de llegar lejos esta temporada. Además, al equipo se le han escapado bastantes puntos en casa, y lo peor es que se han escapado tras ir ganando. No hay que ir muy lejos para ver que se han ido puntos que ahora mismo harían ver la situación de distinta forma.

Las dos últimas jornadas que se han jugado en casa de manera consecutiva se perdieron tras adelantarse la Real en el marcador. Sobre todo, cabe destacar el partido frente al FC Barcelona, donde los de Eusebio iban ganando por dos goles a cero anulando por completo al líder, jugando de tú a tú al equipo invicto de Valverde. Aunque era difícil la papeleta de ganar al Barcelona, se estaba ganando y además con un gran juego, que luego en la segunda parte desapareció. Es por lo que hay que amarrar estos partidos y más cuando se tiene el marcador tan de cara y hacer de Anoeta un fortín que haga remontar posiciones al equipo en la clasificación.

Y, aunque se perdieron los encuentros frente al FC Barcelona y Celta de Vigo, el equipo dio síntomas de haber podido ganarlos. La afición debe confiar en este entrenador, en este estilo y en estos jugadores. Hay plantilla para volver a coger una buena dinámica y aspirar de nuevo a entrar en posiciones europeas. Acaba de empezar la segunda vuelta y este fin de semana la Real se enfrenta al Villarreal, un equipo que puede servir como ejemplo, ya que en la primera vuelta la Real ganó al Submarino amarillo por un marcador de tres goles a cero. El equipo entrenado entonces por Escribá realizó un mal inicio liguero (al contrario que la Real Sociedad) y ahora está rozando la cuarta plaza de acceso a Champions League. Es por ello por lo que hay que tener paciencia, que la segunda vuelta ha empezado ahora y pueden pasar muchas cosas. Hoy estás abajo y mañana estás arriba, y más viendo como está de igualada la parte media alta de LaLiga.

Tampoco hay que olvidar que el equipo está en Europa League, y que hay potencial para poder ganar al RB Salzburg y poder soñar con esta competición. Hay mimbres para que este equipo llegue lejos, y no solo esta temporada, sino las próximas donde los Oyarzábal, Illarramendi, Willian José, Januzaj y compañía tienen capacidad como para poder asentarse como un equipo serio en la liga y que aspire a algo más que la quinta plaza. Si se fuera Eusebio, se cortaría de raíz con el estilo del técnico vallisoletano y con un proyecto esperanzador a corto-medio plazo. Los jugadores saben lo que quiere Eusebio de ellos y se ha visto de lo que son capaces. Si aún queda margen para la reacción y sabiendo el potencial del plantel, ¿por qué no seguir confiando en un proyecto encabezado por Eusebio?