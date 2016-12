Querer y no poder

Google Plus

Con la cabeza alta. Así se despidió el Valladolid de la Copa del Rey. Los hombres de Paco Herrera pusieron todo lo posible para intentar llegar a la prórroga, pero será la Real Sociedad la que esté en el bombo de los cuartos de final.

Primera parte gris

Los dos equipos no conseguían tener un buen ritmo de juego. Había muchas impresiciones en defensa sobre todo en ambas porterías, dónde tanto Rulli como Pau tuvieron alguna que otra complicación con el balón en los pies que finalmente, no culminó ninguno de los dos ataques. Eran unos primeros diez minutos muy raros, hasta que la Real se adelantó en el encuentro mediante un cabezazo de Juanmi, quién está pidiendo a gritos un sitio en el once. El gol fue gracias a un centro preciso desde la banda de Yuri hacia la cabeza del delantero malagueño, inalcanzable para Pau Torres.

Con el gol en el bolsillo y la eliminatoria aún más encarrilada, los futbolistas de Eusebio estuvieron más cómodos en en el encuentron, realizaban más llegadas con peligro como una internad de Juanmi en el área, intento el pase atrás a William José pero eestuvo despierto el guardameta de los castellanos y desbarató el centro raso.

El Valladolid no se estaba acercando a la portería de Rulli, hasta que De Tomás aprovechó un fallo en la defensa realista en el medio del campo, pero no conseguió materializar la ocasión tras haber atrevesado medio campo.

Desde el minuo 30 hasta el descanso, se vio un partido gris, apático, el juego de ambos no brillaba y las dos áreas se pisaban los justo.

Se acercaba el descanso y Álex López decidió colgar un centro desde la banda derecha hacia el área blanquiazul, con la suerte de que Mikel González no acertaría a despejar y el balón iría a parar a las redes del portero argentino. 1-1 justo antes del descanso.

Las intentonas blanquivioletas pudieron llevar a la prórroga

Al reiniciarse el partido, se iba a ver un partido similar a la primera parte. La Real quería tener el dominio de la pelota y de las ocasiones. El primer intento en este parte fue obra de Juanmi, gracais a una combinación entre Yuri y William josé que le dejan el balón al ex del Málaga para que chute, pero el balón no encontró puerta.

A la hora de los cambios, el míster blanquivioleta decidió ir a por el partido, no tenía nada que perder. Realizó tres cambios ofensivos como eran las entradas al campo del máximo goleador del equipo, José y otro delantero centro como Mata.

Los donostiarras tendrían un par de oportunidades de gol como un latigazo de canales al poco de entrar en ejuego o un cabezazo de Íñigo Martínez a la salida de un córner. Pero con la llegada del minuot 75, el Real Valladolid contaría con ocasiones muy claras, como el fallo defensivo de los vascos que dejaba a Raúl De Tomás sólo frente a Rulli, con la gran intervención del portero argentino ante el intento de regato del delantero vallisoletano. El canteraano José también probaría suerte con un disparo lejano, pero la atajaría de nuevo Rulli.

El técnico de la Real Sociedad apostaría por cerrar el resultado y la eliminatoria haciendo cambios de "hombre por hombre", no quería complicarse una clasificación que estaba prácticamente hecha, introduciendo gente que no estaba contando con minutos como Gaztañaga o David Concha. Se nota que el equipo Txuri-urdin tiene muchas esperanzas puestas en esta competición.

Sensación dulce para encarar 2017

Este empate en donostia, deja a los pupilos de Paco Herrera con una sensación agridulce. Quedaban eliminados de la Copa, pero habían conseguido empatar a un gran equipo, que se codea con los grandes de LaLiga Santander. Paco Herrera dio minutos a gente que nos disfruta mucho de ellos como Ángel o Etxeberría y éstos no defraudaron al técnico barcelonés. Se ha demostrado que el Valladolid cuando quiere, puede hacer frente a cualquier equipo, cosa que deben tenr en cuenta de cara al año que se presenta.