Previa SD Huesca - Real Valladolid: No se contempla perder

Huesca y Real Valladolid se dan cita en el Alcoraz para luchar por unos importantes tres puntos. Los aragoneses, situados en una merecida novena posición, saben que reciben a un rival directo en su lucha por el play off y que muchas de las oportunidades de conseguir su objetivo a final de temporada pasan por ganar en casa al cuadro pucelano.

Los de Paco Herrera son conscientes de que cada jornada que pasa sin conseguir los tres puntos, es una oportunidad menos para mantenerse en los puestos de arriba de la tabla. Tras su empate en casa frente al Lugo, afrontan la visita al feudo oscense como otra final por el ascenso en el que ganar se convierte en algo más que una obligación. La plantilla no pierde la esperanza y sigue creyendo en el objetivo marcado a comienzos de temporada. Por ello quieren mantener sus buenos resultados fuera de casa.

La sociedad deportiva Huesca, por su parte, después de conseguir un punto en Elche (1-1) llega con el objetivo de conseguir la victoria y meterse de lleno en la lucha por el ascenso, que cada vez parece estar más definida. Los aragoneses, que en casa son más fuertes, quieren repetir el resultado de la primera vuelta en el que consiguieron llevar a casa tres puntos desde Zorrilla y ganar así el duelo directo frente a los castellanos ya que puede resultar determinante de cara a final de temporada.

Se acaban las oportunidades

Los blanquivioletas saben que ya no pueden fallar más. Una derrota o incluso las tablas les volverían a alejar de la promoción de ascenso en un momento de la temporada en el que es esencial no fallar y sumar los partidos por victorias. Paco Herrera, que ya sabe lo que es llegar a jugar una promoción de ascenso, dispondrá de todos sus efectivos para intentar llevarse los tres puntos de Huesca.

Tras las dispares sensaciones que dejó el partido frente al Lugo, toca volver a jugar lejos de Zorrilla y continuar la senda de la victoria. Jugar fuera no se le da del todo mal al Real Valladolid. Y es que de los 39 puntos que suma, 14 han sido lejos de Pucela. Una marca que pocos equipos superan. Aunque Huesca no es un sitio del que guarden buenos recuerdos pues no han conseguido sacar los tres puntos en ninguna de sus tres visitas anteriores. Paco Herrera y sus jugadores enfilan con ganas de revancha este partido ya que en la primera vuelta el resultado del choque acabo en derrota para el conjunto local (1-2)

De nuevo, tocará remar todos juntos y conseguir derrotar a un equipo que marcha a tan solo tres puntos de los vallisoletanos y que se puede considerar un rival directo por el ascenso. A la espera de lo que hagan sus rivales, el Real Valladolid podría empezar la semana en puestos de promoción si el Real Oviedo pierde y los castellanos consiguen la victoria.

A seguir con la buena racha

Desde que fuera derrotado en casa frente al Zaragoza en el derbi de Aragón a principios del mes de febrero, los de Anquela no pierden y ya suman siete puntos de nueve posibles en los últimos tres choques. Tras las buenas sensaciones que dejó el empate frente al Elche afrontan este partido como uno de los más importantes de lo que llevan de campaña ya que una victoria les pondría en primera línea de batalla en la guerra por la promoción de ascenso.

El técnico local no podrá contar por sanción con uno de sus jugadores claves en ataque, Alex Vadillo. El andaluz, que vio su quinta amarilla la jornada pasada, se quedará en la grada sin poder ayudar a sus compañeros. Un contratiempo para Anquela que resolverá de la mejor forma posible de manera que su equipo no eche en falta la ausencia de unos de los pichichis del equipo.

Novenos a seis puntos del Oviedo, que marca la zona de promoción, los oscenses saben que este no es un partido más y que la derrota sería un gran paso hacia atrás que les haría perder muchas de las esperanzas que tienen puestas en conseguir este objetivo.

No se les da bien el Alcoraz

Huesca no es un sitio que se le de especialmente bien a los pucelanos. De tres visitas al feudo aragonés tan sólo han conseguido sacar dos puntos de nueve posibles. Paco Herrera, que en declaraciones esta semana ha confirmado tener confianza en sus jugadores, afronta esta visita con vistas a romper esta racha en tierras aragonesas y seguir con su buena faceta como visitante.

El último enfrentamiento entre ambos, celebrado en Zorrilla, dejó contentos a los aficionados del Huesca y furiosos a los del Real Valladolid que vieron como los jugadores visitantes silenciaban el campo con un buen partido. Hay sed de venganza.

Pérez Montero, viejo conocido

Un árbitro que vuelve a Segunda División tras cinco temporadas en Primera. Un colegiado con una gran experiencia y que conoce muy bien el equipo de Paco Herrera. Pues en su play – off de ascenso de la temporada 2010/2011 dirigió su encuentro frente al Elche que se saldó con victoria para los pucelanos.

Durante la presente temporada, ha dirigido a ambos equipos. Promedia unas cuatro cartulinas por partido y debido a su experiencia no suele tener protagonismo en el resultado fruto de sus decisiones.

Posibles onces