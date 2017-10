Previa Valladolid - Leganés: de vuelta a la ilusión

Google Plus

Imagen: ApoCaballero - VAVEL

Mucho le costó al Valladolid remontar el partido frente al Lugo de la pasada jornada liguera y, aunque el encuentro terminó en tablas, los de Luis César demostraron su buen momento de forma y las posibilidades con las que afrontan el primer choque de Copa ilusionan de nuevo a los blanquivioletas.

El Leganés arranca en su mejor momento

El Leganés visita por primera vez el José Zorrilla desde su ascenso a la categoría reina del fútbol español hace ya dos temporadas. El año pasado tocó Mestalla y la cosa no fue como se esperaba tras caer eliminados en la ronda inicial de Copa del Rey. Garitano y sus pupilos aterrizan en Valladolid con las esperanzas de conseguir algo grande en la eliminatoria ya que se encuentran en un gran momento de forma. Cinco choques victoriosos y ningún gol en contra muestran las estadísticas del equipo madrileño, que se encuentra en el quinto puesto de la tabla de la Liga a dos pasos de la posición de Champions.

El técnico pepinero aprovechará la ocasión para dar protagonismo a futbolistas que aún no han gozado de tantos minutos en Liga, y que podrían ser Nereo Champagne, entre otros. Las rotaciones en el once titular parecen previsibles en todas, o casi todas las líneas.

Pasito a pasito, Pucela

Por su parte, los blanquivioletas llegan tras conseguir remontar el encuentro frente al Lugo en el que comenzaron perdiendo en casa y que terminó en empate a dos con ambos goles de penalti. Los vallisoletanos afrontan la eliminatoria con ilusión y con el deseo de poder ganar su primer partido de Copa, y más aún si es en territorio pucelano. Según el técnico gallego, el conjunto de Garitano "es el mejor de su categoría en cuanto a la relación gasto, jugadores y clasificación".

Están por encima de Madrid y Barcelona. Es un equipo que defiende muy bien y golpea con voracidad. No se descompone nunca y mide bien los riesgos.

También serán visibles las rotaciones en las filas del Valladolid, según su técnico para que sus futbolistas "acumulen minutos, partidos y méritos" en estos dieciseisavos de final de la Copa del Rey. La amplitud de la plantilla y su competitividad interna permitirá a Luis César optar a los recambios pertinentes para no notar las posibles ausencias de futbolistas vitales en el once titular como será Luismi, por sanción, y posiblemente Míchel e Iban Salvador, con molestias musculares. Aún no se ha confirmado la convocatoria completa del Valladolid que se anunciará en las horas previas al encuentro.

Si bien cabe la posibilidad de empate, los locales prefieren que sea a cero, ya que podría beneficiarles de cara al partido de vuelta en el que cualquier empate les clasificaría de no ser por la victoria. Aún así, su técnico asegura confiar en los futbolistas que salten al terreno de juego y además afirma que todos seguirán el mismo curso que el resto durante el partido. "Vamos a seguir haciendo lo mismo aunque con otros jugadores, es decir, que no quiero que un día la banda ofrezca un rock and roll y otro un vals, sino que todos deben mantener el repertorio que conocen", concluyó.

El Lega y el Pucela, empatados a todo

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en la jornada 32 de Liga en la temporada 2015/2016 y el resultado fue favorable al conjunto pepinero. El Leganés goleó a los vallisoletanos por 4-0 y con goles de Guillermo, Gabriel, Lluis Sastre y Szymanowski. De los tres choques disputados a lo largo de la historia entre ambos clubes, la estadística marca una victoria para cada uno y un empate a uno.

Posibles alineaciones