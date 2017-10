Luis César Sampedro: "Si quieres respuestas distintas no hagas siempre las mismas cosas"

Luís César Sampedro en el partido contra el Almería esta temporada| Foto:LaLiga1|2|3

Con el partido ante el Reus en el horizonte, el míster del Real Valladolid hablaba en rueda de prensa esta mañana sobre las dificultades de dicho partido, los constantes cambios de posición en la tabla y un análisis de su rival y de la pasada derrota en copa ante el Leganés.

Nada más empezar la rueda de prensa habló sobre las dudas que tenía con respecto al once que alinear este domingo contra el Reus y admitió que después del partido contra el Leganés el cuerpo le pedía cambios en el once inicial porque su objetivo es mejorar la fiabilidad del equipo fuera de casa.

Habló sobre el próximo rival del Valladolid que será el Reus, sobre el que Luis César ha dicho: "Es un equipo con un buen trato de balón que quiere jugar siempre, sabe a lo que juega y tiene buenos jugadores, además juega con mucha pasión en su campo. Hizo una gran campaña el año pasado y este año lo esta haciendo muy bien".

Transmitió su opinión sobre el campo del Reus: "Es un campo complicado, con menores dimensiones que un campo habitual, pero cuanto mas pequeño es el campo mas fácil es defender y contragolpear que en un campo grande".

También destacó la dificultad de su equipo para ganar fuera de casa y los errores a corregir para los próximos partidos: "Vamos con la intención de ganar fuera de casa, sabemos que va a ser difícil, pero voy con esa mentalidad, entonces me planteo cosas porque si hago siempre lo mismo no puedo esperar respuestas diferentes, quiero cambiar jugadores y cambiar ciertos aspectos porque me molesta mucho encajar siempre al principio del partido y de la segunda parte, no podemos perder el balón en zonas comprometidas ni en un saque de banda o un córner como contra el Almería o el Lugo, no podemos perder el partido en los primeros 10 minutos".

Los nombres destacados de esta rueda de prensa fueron Calero y Luismi, sobre los cuales Luis César dijo que los dos entrarían en la convocatoria pero no despejo dudas sobre su posible presencia en el once titular, aseguró que tendría que plantearse la opción de quitar a Borja o Anuar por Luismi pero que no sabía quién de los tres formaría parte del once inicial.

Un tema candente y que está dando mucho que hablar en las últimas ruedas de prensa es la situación de Nacho, sobre la que Luis César opinó: "Cualquiera puede hablar conmigo y le explico porque no juega, si el jugador es bueno aunque se porte mal jugará, no lo voy a quitar por su comportamiento, ya lo multaré, pero no voy a perjudicar al equipo si necesita a ese jugador".

Otro jugador por el que fue preguntado el entrenador vallisoletano fue Hervías, esto fue lo que dijo el entrenador sobre el extremo cedido por el Éibar: "Tiene que pulir cosas a nivel táctico, yo estoy muy contento con él, pero siempre hay que buscar la perfección, que entienda lo que queremos, a veces no está abierto cuando tiene que estarlo, cuando tiene que hacer desmarques de ruptura les hace de apoyo, pero es un jugador importante y lo va a seguir siendo".