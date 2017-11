Real Valladolid-Gimnástic de Tarragona: puntuaciones del Real Valladolid de la jornada 12 de la Liga 1,2,3

Google Plus

Entrenamiento del Real Valladolid | Foto: Real Valladolid

Este domingo el Real Valladolid no consiguió los tres puntos, que podían haberse puesto tercero. El juego del Real Valladolid fue lento y poca definición. Tres fallos garrafales han propiciado la derrota del Real Valladolid. En ataque, mucho ataque, poca definición. A continuación VAVEL puntúa las actuaciones individuales de los jugadores del Real Valladolid.

Luis César Sampedro: 3

El manager no pudo reconducir la situación durante el partido y, al final, pasó lo que pasó. Nueva derrota y llevan tres puntos de 12 puntos posibles.

Jordi Masip: 2

Mal partido de Masip. Le han llegado cuatro veces y le han metido tres goles y encima hay que contar la cantada del segundo gol.

Antoñito: 6

Lo poco salvable del partido. Subió, bajó, atacó y defendió. Lo intentó de muchas formas, pero los centros no llegaban en condiciones a los atacantes.

Kiko Olivas: 4

Kiko Olivas estuvo regular, pero las llegadas del conjunto tarraconense y los goles han condenado la actuación. A eso hay que sumar que llevan 12 goles en contra desde que es titular.

Calero: 3

El canterano jugó ante el Reus su primer partido y tuvo fallos. Hoy los ha vuelto a tener. En el primer gol se le escapa y remata sin oposición el contrario y en el segundo, un malentendido con Masip hace que se produzca el gol.

Ángel: 3

Ángel lleva varios partidos malos en defensa. En ataque anda bien, pero en defensa se hace esperar. El primer gol llega por su banda y en el tercero se resbala y lo propicia.

Luismi: 3

El juego pasaba por su botas y poca actividad, al igual que a casi todo el equipo.

Anuar: 3

Poca participación del canterano que abandonó el terreno de juego en el minuto 56.

Óscar Plano: 2

Poca aparición en el encuentro y encima no tuvo ocasión de lanzar a portería.

Toni: 6

De los pocos que se pueden salvar. Lo intentó y atacó, pero no definió, siendo esa su asignatura pendiente. El chico es bueno, pero le falta las ganas de tirar. Movió el balón y tuvo oportunidades.

Iban Salvador: 4

Iban Salvador luchó como siempre, poniendo la garra que tiene. Lo malo es que no tuvo oportunidades claras de lanzamiento antes del cambio.

Jaime Mata: 4

No se salva del desastre, que siendo el pichichi de la liga, no ha aparecido en todo el encuentro. Poca participación, intentaba desmarcarse, pero sin éxito y eso hizo que el equipo no tuviera grandes oportunidades.

Gianniotas: 4

En los 34 minutos que estuvo en el campo pudo desbordar, centrar, pero no pudo rematar y eso pasó factura al equipo, siendo uno de los mejores jugadores del equipo.

Hervías: 3

Los 23 minutos que ha tenido no los ha aprovechado muy bien. Lo intentó, pero no ha sido su día.

Villalibre: 2

El búfalo no apareció en los 21 minutos que estuvo en el partido. Poca actividad, poca implicación. Lo único que le salva es que cuando le ha llegado el balón tuvo varias ocasiones.