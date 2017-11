Toni Villa, mejor jugador del mes con su renovación en marcha

Google Plus

Toni Villa con el premio al jugador 5 estrellas - Imagen: www.realvalladolid.es

Los aficionados del Real Valladolid han elegido a uno de sus mediocampistas como mejor jugador del equipo en el mes de octubre. El joven futbolista del conjunto blanquivoleta ha atendido esta mañana a los medios en una rueda de prensa individual en la que ha tratado varios temas. Entre los más jugosos se encuentra su posible y pronta renovación que, según apuntan, está al caer. "El club está haciendo un trabajo muy bueno de cantera. Es la base del equipo futuro. Hay grandes jugadores. En mi caso, me veo muchos años aquí. No pienso en otra cosa. Ya han empezado a tener contactos con mi representante aunque no hay prisa, tengo todavía dos años de contrato", confirmó.

Fueron los propios seguidores del conjunto vallisoletano quienes optaron por una de las apuestas de la cantera para entregar el premio cinco estrellas de Mahou al mejor futbolista del mes, a lo que él mismo contestó: "Dentro de lo que cabe, el trabajo está bien hecho. La afición me tiene un cariño y le ha gustado cómo han salido las cosas en el campo a nivel individual. Espero que salgan mejor en lo colectivo. En un mes son 3-4 partidos, no tiene mucha influencia en una temporada, pero siempre es gratificante que te de un premio".

Los sucesivos baches en las últimas jornadas del equipo de Luis César también fueron protagonistas en la sala de prensa: "No estoy preocupado, la temporada es larga. Aún quedan muchos puntos en juego. Quedan muchas cosas por mejorar que espero que se mejoren. Al final hay un denominador común: estamos siendo muy penalizados pero al final esto es fútbol. Nos han marcado fallos como la falta de efectividad en Reus, el otro día fallamos en área propia... Pero el equipo genera muchas ocasiones, genera mucho juego por fuera. En cuanto cojamos la racha goleadora, este equipo puede ser un equipo muy a tener en cuenta".

A nivel individual, el canterano dice encontrarse cómodo y asegura que son los propios futbolistas quienes deben ganarse el puesto de titular: "Cuando eres jugador crees en lo que haces y te lleva a confiar siempre en ti aunque los resultados no lleguen. No hay que cambiar. Corrigiendo pequeños detalles podemos corregir los resultados también. Al final los jugadores son los que se ganan el sitio. En pretemporada no estuve bien pero ahora es cierto que estoy mejor"

Él mismo se define como un jugador "que defiende, que recupera balones", además de "muy trabajador en ese aspecto".

Para finalizar, Toni Villa tuvo unas palabras hacia el que será su próximo rival en Liga: "El Sporting es un histórico, un gran equipo en un campo complicado. Vamos a intentar sumar lo máximo posible, si son los tres puntos mejor. Yo no tengo que demostrar nada a Paco Herrera".