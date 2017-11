Paco Herrera, al mando de la expedición gijonesa

Google Plus

Imagen: www.realsporting.com

Configurar un once titular para Paco Herrera es tarea difícil. Las dudas que el equipo en sí genera al técnico catalán no le permiten encontrar su alineación titular más cómoda, y es por eso que solo ha repetido esquema una vez en lo que va de temporada. Curiosamente, ambas en casa y ambos choques se han saldado con victoria. Cabe recordar que el equipo asturiano no ha caído en su feudo en lo que va de curso, cosechando cuatro victorias y un empate. Dicha alineación se compuso por Mariño bajo palos, Canella, Barba, Álex Pérez y Calavera en la línea defensiva. En el mediocampo, Sergio y Bergantiños acompañados de Santos y Carmona en las bandas, con Rubén de enganche y Stefan de delantero centro.

No solo varían los futbolistas escogidos en los diferentes onces propuestos por Paco Herrera sino que también le resulta un quebradero de cabeza elegir el esquema táctico a seguir. Cinco diferentes en 13 jornadas apunta el balance: 4-4-2 con doble pivote, 4-2-2-2, 4-3-3 ofensivo, 4-4-2 y el clásico 4-2-3-1 con el que Herrera ha jugado los últimos ocho partidos y que parece ser la opción escogida por el técnico sportinguista.

Si bien no tienen queja los componentes de la plantilla, puesto que en estadística de competición liguera y de Copa del Rey, los 24 han sido llamados a la titularidad en alguna ocasión. Además, Paco Herrera apostó por la cantera desde el primer momento haciendo debutar a varios canteranos en partidos oficiales. El favorito en el plantel del catalán parece ser Sergio Álvarez, que ha disputado todos los minutos posibles en Liga.

La delantera es el punto débil de Paco Herrera. Más bien, los acompañantes de Carmona, Santos y Rubén García, puesto que estos son fijos en sus indispensables. Otra punto de inflexión es la zaga por el carril izquierdo, donde la alternancia entre Isma y Canella está aún por confirmar.