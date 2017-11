Sporting de Gijón - Real Valladolid : puntuaciones del Real Valladolid en la jornada 13 de la Liga 1|2|3

Luismi celebrando el gol del Valladolid | Foto: Real Valladolid

Este domingo el Real Valladolid consiguió un punto en el Molinón, con la victoria los pucelanos podían haberse metido en puestos de play-off. El Valladolid dominó el partido a través de la posesión pero sin crear mucho peligro. La gran actuación de Diego Mariño y Masip impidió que hubiera más goles en el marcador. A continuación VAVEL puntúa las actuaciones individuales de los jugadores del Real Valladolid.

Luis César Sampedro: 6

El míster mantuvo su idea de juego de dominar el partido con la posesión, asumiendo muchos riesgos con los laterales tan ofensivos, lo que le costó el primer gol al Valladolid. Por otra parte el equipo imprimió mucha garra y coraje durante todo el partido y los cambios surgieron efecto.

Jordi Masip: 8

El portero pucelano realizó dos grandes paradas con 1-0 en contra que salvaron al equipo y le permitieron volcarse a por el empate. El gol no empañó la muy buena actuación del guardameta catalán.

Antoñito: 7

El lateral derecho realizó un partido muy correcto tanto en defensa como en ataque, insistiendo con muchos centros laterales aunque con poco éxito. El mejor de la defensa pucelana este domingo.

Kiko Olivas: 3

El central catalán realizó un muy mal partido no contrarrestando las llegadas del Sporting, sobre todo tuvo gran culpa en el gol perdiendo la marca del delantero del Sporting, y también realizó una muy mala salida de balón que le llevó a cometer numerosas pérdidas en campo propio que le pudieron costar muy caro al equipo.

Deivid: 4

El central procedente del Córdoba tuvo un partido malo y cometió fallos en defensa, sobre todo en el gol y también en la salida de balón. No fue un partido bueno para ninguno de los defensas pucelanos.

Nacho: 3

El lateral izquierdo del Valladolid llevaba seis partidos sin jugar y su vuelta al once no fue lo esperado. Estuvo regular en ataque, pero defendió muy poco y mal y también tuvo pérdidas que le pudieron costar muy caro al equipo. Su vuelta al once no fue nada buena. Fue el gran responsable del gol del Sporting.

Luismi: 8

El mediocentro realizó un partido muy contundente en el aspecto defensivo y dio una gran cantidad de pases con éxito. Además culminó su gran actuación con un testarazo con el que batió a Mariño y dio el empate al Valladolid.

Borja: 5

No tuvo su mejor partido ni mucho menos. Estuvo regular en el aspecto defensivo y mal realizando pases a sus compañeros. Dispuso de dos cabezazos que salvó Mariño y que pudieron poner por delante al conjunto pucelano.

Hervías: 7

El extremo cedido por el Éibar fue el más participativo en ataque y siempre que cogía el balón intentaba encarar al lateral y demostró gran explosividad en la arrancada. Abusó mucho con los centros.

Toni: 6

Estuvo muy participativo y asociativo con sus compañeros pero no pudo sacar a relucir toda la magia que tiene en sus botas dado que estaba muy bien cubierto por la defensa del Sporting y era muy difícil pasar por el medio.

Iban Salvador: 5

Luchó y peleó como siempre pero no tuvo muchas oportunidades para disparar ni pudo aprovechar su velocidad para desbordar por banda.

Jaime Mata: 5

El pichichi no tuvo su día y aunque peleó todos los balones y no dio uno por perdido, sus desmarques no llevaban a ningún sitio y no tuvo ocasiones de gol, además de que a veces estaba más pendiente de protestar al árbitro que del juego. Junto con Iban, Toni y hervías recibió un gran número de faltas.

Óscar Plano: 4

Para salir desde el banquillo no demostró la frescura que se le exige a un suplente ni fue capaz de incomodar al Sporting.

Michel: 6

Muy participativo, queriendo el balón e incluso poniendo en grandes apuros a Diego Mariño, que realizó una gran estirada a un disparo suyo desde la frontal.

Mayoral: -

El canterano solo dispuso de cinco minutos y no pudo demostrar nada en este tiempo. Apenas tocó el balón.