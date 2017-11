Luis César Sampedro: "Corregir para crecer"

Luis César Sampedro en una rueda de prensa | Foto: Real Valladolid

Con el partido ante el Oviedo en el horizonte, el mister del Real Valladolid hablaba en rueda de prensa esta mañana sobre las dificultades de dicho partido, la mala racha del equipo y un análisis del pasado empate ante el Sporting de Gijón.

Luis César Sampedro reconoció que no se puede "empezar de los 14 partidos de Liga jugados, nueve perdiendo", antes de explicar que los “goles encajados no tienen el mismo origen, sino que son de diferente naturaleza”.

En cuanto al sistema de juego, Luis César afirmó: "Yo ataco con mucha gente por delante de la pelota y cuando la pierdo estoy expuesto a contras, pero siempre procuramos no conceder ocasiones en las que estemos en igualdad o inferioridad numérica". También dijo: “No habrá cambios en el sistema de juego, pero hay que pulir cosas y buscar porque perdemos, corregir para crecer”.

Luis César habló sobre los posibles cambios en el once y admitió que no hará cuatro variantes como contra el Sporting, pero que algún cambio habrá seguro. Mostró su satisfacción por el buen trabajo que se está realizando para prevenir las lesiones ya que de momento el Real Valladolid no cuenta con ninguna baja, aunque avisó de que vienen unos meses muy peligrosos en este sentido.

El míster estuvo analizando todos los partidos de la temporada y destacó la falta de contundencia que provocó varios goles rivales, pero otros goles vienen de errores en la salida de balón o mala presión al rival. También afirmó lo siguiente: “Tratamos de desmenuzar todos los errores y sacar por qué este equipo empieza perdiendo en nueve partidos de catorce, es una burrada, no sé ni cómo vamos novenos. En los últimos cinco partidos empezamos perdiendo y no sé cómo solo al final perdimos uno”. "Tenemos que intentar no encajar gol en los primeros minutos, cuando el rival está fresco, así nos evitaremos muchos problemas durante el partido y el equipo rival no se encerrará tanto".