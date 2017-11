Claves para ganar al Cádiz

Google Plus

Partido de la temporada pasada entre Valladolid y Cádiz | Foto: Cádiz CF

El Valladolid buscará el sábado una nueva victoria, esta vez fuera de casa frente al Cádiz, y poder así alcanzar los puestos de playoff.

Todo apunta a que Luis César Sampedro repetirá once con respecto al partido contra el Oviedo en el José Zorrilla la jornada pasada, pero hasta el sábado no sabremos el once por el que optará el entrenador del Real Valladolid para enfrentarse a un Cádiz que lleva tres victorias seguidas y está en una muy buena dinámica ascendente, en la clasificación está noveno empatado a puntos con el Valladolid.

El Pucela vuelve a jugar fuera de casa, donde le cuesta mucho ganar, ya que solo ha conseguido 7 puntos de 21 posibles. El último partido fuera de casa fue ante el Sporting y terminó con empate 1-1, por lo que sería muy importante para el Pucela empezar a ganar fuera casa. Analizamos cuáles pueden ser las claves del partido.

No encajar goles ni cometer errores defensivos

Los de Luis César intentarán ofrecer su mejor versión ante un rival que llega con bajas importantes, sobre todo en el lateral derecho sin Róber Correa ni Carpio, lesionados en el último partido contra el Sporting y que tratará de hacer largo el encuentro a través de una defensa sólida y un veloz contragolpe aprovechando la velocidad de sus extremos. Al equipo vallisoletano le penalizan mucho los errores que comete, por eso es fundamental que se cumpla la doble premisa que apuntó Luis César en ruedas de prensas anteriores: tensión y tranquilidad. Tensión para que no se produzcan errores individuales de concentración y tranquilidad en el campo y en la grada para gestionar un encuentro igualado o cuesta arriba.

No cometer riesgos y jugar a lo que pida el partido

El Valladolid tiene que tener mucho cuidado con los vertiginosos ataques del Cádiz, un equipo que aporta velocidad por las bandas y que viene de ganar tres partidos seguidos, el último al Sporting. Además contra el Sporting volvieron Barral y Villanueva, Barral fue suplente pero marcó gol en el 95 y Villanueva fue titular en la defensa gaditana. El Pucela tiene que saber cuándo controlar el partido a través de la posesión y cuando buscar más el contrataque, como el otro día contra el Oviedo en la segunda parte, hay estará la clave del partido, pienso que el Cádiz saldrá a por el partido y que el Valladolid controlará el juego a través de la posesión del balón, hasta que uno de los dos consiga desequilibrar el marcador y el otro tenga que asumir más riesgos.