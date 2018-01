El Real Valladolid vuelve a perder a domicilio

Osasuna ganó remontando el partido y sale de sus crisis de resultados en casa, mientras que el Valladolid sigue con su verbena defensiva que afea el trabajo de Mata, que ya lleva 18 goles.

Partido que ya comenzaba con problemas

El primero en dar la sorpresa fue Osasuna con un gol de David Rodríguez Todo empezó con que ayer el encuentro se suspendió por la nieve y finalmente se disputó hoy, haciendo un esfuerzo muy grande para que se pudiera jugar hoy a las 12:00. El partido empezó intenso por ambas partes y con ocasiones de los dos equipos. Pero el primero en dar la sorpresa fue Osasuna con gol de David Rodríguez -que a lo largo del encuentro lograría un doblete- y posteriormente Kike Barja con un gol y una asistencia. Aunque el Real Valladolid no dejo de intentarlo, con un espectacular Jaime Mata que tras una gran asistencia de Hervías tiene una habilidad magnifica de cara al gol, igual que Anuar.

La primera parte empezó como suele hacerlo el Real Valladolid: encajando un gol con un error impropio de jugadores profesionales. Fran Mérida colgó un balón desde su campo entre Kiko Olivas y Moyano. El central midió mal y no llegó a despejar, el lateral izquierdo reaccionó tarde y David Rodríguez se presentó solo ante Masip para batirle sin problemas.

Hora de asumir el duro golpe

La mejora del Valladolid hizo que lograran sus mejores minutos Los pucelanos acusaron el golpe. Osasuna disfrutó un cuarto de hora y buscó la meta pucelana sin suerte. Torró puso a prueba también al portero catalán. Entonces algo cambió, se encendió la luz blanquivioleta. Mata y Oier empezaron a tenérselas tiesas. Ya desde la primera jugada, en la que el delantero no alcanzó el gol por centímetros midiéndose al central y saltaron chispas. Era el inicio de una batalla. Antes Moyano estrelló su volea en Unai. El Valladoid mejoraba y hacía sus mejores minutos. Hervías entró por la banda izquierda, le dobló Anuar, que llegó hasta la línea de fondo y puso un balón muy templado. Mata amagó con ir hacia la portería y después dio un paso atrás, deshaciéndose de la marca de Oier, y rematando de cabeza. Hay dudas de que el balón entrara, pero Díaz de Mera tras consultar con el línea dio como válido el gol. La pelea entre el central y el delantero se acrecentó cuando el primero se excedió en una carga dentro del área que debió ser penalti. Tarjetas para cada jugador.

En la última jugada de la primera parte, Borja colgó otra falta, Deivid devolvió con un cabezazo el balón al centro del área donde Jaime Mata remató, con paradón de Sergio Herrera. Pero el esférico entró con suspense en la portería.

​Segunda parte

El Valladolid, a pesar de querer alejarse de los puestos de descenso, no ha comenzado bien el año Parecía que el partido se había puesto muy de cara para el Real Valladolid, pero nada más lejos de la realidad. Los pucelanos, que siempre aspiran a poder ponerse por delante para salir al contragolpe, no lo hicieron en toda la segunda parte. En los primeros minutos ya demostró Osasuna que iba a comprimir al rival. No tenía problemas Masip, pero se intuían complicaciones para los locales. Quique, el vallisoletano de Osasuna, entró para revolucionar aún más el partido. David Rodríguez disparó a las manos de Masip, antes de que Antoñito -horrible en la segunda parte-, hiciera un penalti por llegar tarde en la entrada de Mérida en el área. El mediocentro marcó y empató el partido. Dos minutos después David Rodríguez se revolvió en el área y marcó el tercer tanto pamplonica ante una defensa blanda, blandísima. Luis César, que quiere salir de la zona de descenso es uno de los equipos que más goles encaja… Por lo que no ha empezado bien el año.

El equipo blanquivioleta intentó estirarse. Luis César hizo tarde los cambios. Metió a Ibán Salvador, Villalibre y Gianniotas, pero ninguno mejoró a sus compañeros salientes. Sólo Mata se revolvió en el área, pero Herrera paró sin problemas. También Gianniotas tuvo el empate, pero en vez de buscar el centro disparó a la escuadra y el balón se fue por centímetros. El Valladolid ya era un manojo de nervios y terminó de tirar el partido en una salida en la que Borja perdió el balón en la salida a pies de Barja, que se hizo espacio y batió a Masip para sentenciar el partido.