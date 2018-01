Análisis del entrenador del Sevilla Atlético: Luis García Tevenet

Google Plus

Dando instrucciones en un campo de fútbol. Fotografía: La Liga 123

Luis García Tevenet conocido simplemente como Tevenet, es un exfutbolista y entrenador español. Actualmente es entrenador de Sevilla Atlético Club en la Segunda División de España.

Formado en la cantera del Sevilla FC, llegó al primer equipo en 1993. Posteriormente marchó al Atlético de Madrid, inicialmente en su filial y posteriormente en el primer equipo. La falta de continuidad le hace iniciar un periplo por primera y segunda división, primero con cesiones para posteriormente desligarse totalmente. En esos años pasa por UD Las Palmas, en dos periodos, de nuevo Sevilla FC, Poli Ejido, Algeciras CF, CD Numancia, UE Lleida y por último Orihuela CF, donde, a finales del año 2008, el futbolista decidió retirarse para desempeñar la función de entrenador del propio club oriolano

Como entrenador ha ejercido, además de en Orihuela, en el Jerez Industrial Club de Fútbol, tan solo cuatro partidos durante el mes de diciembre de 2009, de 2º entrenador del Sevilla Fútbol Club, en el Club Deportivo San Roque de Lepe, en UCAM Murcia Club de Fútbol, en el Fútbol Club Cartagena y en la Sociedad Deportiva Huesca con la que consigue el ascenso a Segunda División

La temporada 2016/17 se hizo cargo del banquillo del Hércules de Alicante en Segunda División B.3​ El 5 de marzo de 2017 fue destituido.4​

Le hicieron una llamada para revertir la situación actual del equipo, que encaja mucho. Tiene la difícil misión de conseguir la permanencia en la Liga 123 después de la gran temporada que cuajó el filial a las órdenes de Diego Martínez.

Te llaman para un cargo importante. Sería mi novena temporada como entrenador pero esta vez ha sido diferente. Ilusión por trabajar en la casa, por recursos materiales como de jugadores importantes.

El nuevo técnico quiere aportar un estilo de juego atrevido al Sevilla Atlético, sabiendo que puede perder a varios jugadores del filial. Todo dependerá de lo que acuerden Tevenet, Berizzo y Óscar Arias. "No podemos perder el gen de competitividad que ha tenido esta casa. Nunca dar un partido por perdido. Que sea descarado y atrevido y que vaya a buscar al contrario. Los filiales deben ser descarados. Estamos en valoración porque la plantilla la temporada pasada ha sido muy buena y son futbolistas muy atractivos que han llamado la atención en muchos clubes

El Sevilla Atlético no termina de arrancar. A pesar de la épica victoria en Los Cármenes, el filial sevillista sigue atascado en la zona baja y, enlazar dos victorias seguidas, parece un imposible. Sin embargo, ni las bajas ni las expulsiones consiguen tumbar al cuadro de Tevenet.

Y es que, aunque no gana, tampoco pierde. De hecho, ya son seis las jornadas consecutivas sumando y, de hacerlo frente al Lugo este domingo, superaría la marca del curso pasado... eso sí, no lo podrá hacer desde el banquillo. En dos ocasiones en la División de Plata, en dos ocasiones en la División de Plata, el Sevilla Atlético de Diego Martínez acumuló seis jornadas sin perder, pero nunca llegó a una séptima. Tevenet ha logrado construir un equipo sólido y rocoso, que no cede ni con diez en el campo. En tres de los últimos cuatro encuentros, los hispalenses acabaron con uno menos y, tanto en casa contra el Córdoba como en la visita a Alcorcón, el filial supo reponerse. Frente al conjunto califal, logró empatar sin Matos ya sobre el campo e incluso mereció la victoria en el tramo final.

Ocho partidos, en la 2007/08

No obstante, no sería ésta la primera vez que el Sevilla Atlético encadena una larga racha sin perder, ya que en la mejor campaña en Segunda división, la 2007/08, alargó la imbatibilidad a ocho encuentros. Un dato que demuestra la igualdad existente en la Liga 123. Es que, actualmente, sólo el Albacete acumula seis partidos sin perder. Ante el Lugo, el filial tendrá una nueva prueba que superar. La primera victoria en el Viejo Nervión espera.

Así podemos definir el inicio de temporada del Sevilla Atlético en su segundo año en la categoría de plata. Tras una primera temporada extraordinaria, donde el filial se ganó el respeto de todos por juego y resultados, el conjunto ahora dirigido por Luis Tevenet se hunde en la tabla, ocupando el farolillo rojo.

La crisis de resultados han hecho que se ponga la mira sobre el banquillo, siendo Tevenet uno de los señalados del mal hacer del equipo.

En la pasada temporada el filial se dejó muchos puntos, pero siempre dejó buena imagen. Este año ese buen juego ha desaparecido y con ello los buenos resultados. Si bien este año se ha perdido a la columna vertebral del equipo (Diego González, Borja Lasso o Ivi), ya estamos a principios de octubre y Tevenet no ha logrado crear un estilo de juego reconocible y que se traduzca en resultados. La temporada en segunda división es larga

Tevenet no ha logrado crear un estilo de juego reconocible y que se traduzca en resultados. La temporada en segunda división es larga, pero las malas sensaciones están ahí y sin una sola victoria en su casillero Tevenet se encuentra en una posición delicada.

Con la posición de entrenador ya cuestionada, es cuestión de tiempo que se decida cambiar de míster. La única forma de que Tevenet mantenga su puesto es con resultados, y las próximas dos semanas serán las que decidan su destino. En la próxima quincena el Sevilla Atlético tiene tres partidos en los que debe sumar su primera victoria. Su primera visita es en el Estadio José Zorrila frente al Real Valladolid no va a ser fácil. Después visita a Gijón. Será un partido con un ambiente hostil y ante un aspirante al ascenso por lo que conseguir sumar al menos un punto sería un buen resultado. Posteriormente recibe al Cádiz. Este duelo andaluz es la mejor oportunidad de Tevenet para mantener su puesto, ya que una victoria en casa calmaría los ánimos. Por último, se visita Albacete para enfrentarse a un rival directo por la permanencia. Si Tevenet logra sacar unos 5-6 puntos, su posición estará tranquila, de momento.