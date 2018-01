Histórico enfrentamientos entre el Real Valladolid y el Sevilla Atlético

Google Plus

El equipo celebrando uno de los dos goles de Jaime Mata. Fotografía: La Liga 123

Este sábado vuelve el fútbol al José Zorrilla. El Real Valladolid se enfrenta al Sevilla Atlético, a partir de las 16:00 horas. Los dos equipos se han enfrentado en tres ocasiones. Dos veces en Sevilla y una en Valladolid con balance de dos victorias del Valladolid y una del Sevilla Atlético.

El primer partido que se vieron las caras, por primera vez en Zorrilla, la temporada pasada. La victoria fue de 2-0 a favor del conjunto blanquivioleta. Los goles fueron de Juan Villar y Joan Jordán.

El partido de vuelta en Sevilla quedaron 6-2 a favor del Sevilla Atlético, en un mal partido para el conjunto blanquivioleta, donde el filial sevillista ridiculizó al Valladolid. Los goles del Sevilla Atlético fueron de Marc Gual (3), Ivi, Carrillo y Eteki. Los dos goles blanquivioletas fueron obra de De Tomás.

El Sevilla Atlético hizo el partido de la temporada. En sus tres primeros disparos hizo gol y sentenció el partido. Eteki inauguró el resultado en el minuto cinco al colocar el balón en la escuadra desde fuera del área. No reaccionó el equipo de Herrera que en el 11 volvió a embocar.

Carmona puso el balón desde la derecha y Gual se adelantó al central para marcar ante unas manos blandas de Becerra. Al cuarto de hora, Alex López puso a prueba, tímidamente a Caro, pero en la réplica, Gual mandó el balón, de nuevo, a la escuadra del portero pucelano.

Minuto 21 y el Sevilla Atlético vencía por 3-0 a un equipo zombi, sin sentido, sin coraje, sin alma. No paró el conjunto andaluz, que por medio de Ivi lo intentó varias veces.

De Tomás y Mata probaron también fortuna, pero no tuvieron suerte, no como Gual que terminó una primera parte culminando su triplete tras aprovechar un pase al hueco al que no supieron reaccionar ni los centrales, ni el portero pucelano.

Esta temporada se han enfrentado en la jornada 2 donde quedaron con 1-2 con goles del Jaime Mata en los minutos 21 y 39.