Las claves para ganar al Sevilla Atlético

Celebración del Sevilla Atlético en 2016/2017. La Liga 123

Es el Cuarto duelo entre Real Valladolid y Sevilla Atlético en Segunda División. El Real Valladolid recibe en el Estadio José Zorrila donde se disputará un partido clave para sus aspiraciones esta jornada, cuando le visita el Sevilla Atlético. El cuadro sevillista tratará de sorprender a los pucelanos, ganando y logrando un resultado positivo para salir de la zona de abajo. Ya que no será misión sencilla porque el pucela también necesita la victoria para acercarse a los puestos de arriba.

El Real Valladolid, en caso de victoria puede acercarse más y pensar en la zona tranquila de la clasificación y mirar más en hacer play off o salvarse que no bajar la dinámica positiva en casa han ganado casi todos a ellos se les da mejor jugar delante de la afición. han perdido muy pocos esta temporada.

Lo que si he visto que ahora no encajan tanto en los primeros 5º minutos que siempre salían como dormidos que les pillaran por sorpresa ahora lo han mejorada y mucho y espero que no se vuelva a repetir.

No será un partido más. Ni mucho menos. El Real Valladolid recibirá al Sevilla Atlético. Dependiendo del resultado de hoy se la podría jugar el entrenador del Real Valladolid Luis César Sampedro tenga margen de maniobra y pueda seguir, con tres triunfos en los últimos cuatro partidos, y anotarse otros tres puntos de oro.

A pocas horas del comienzo del partido es necesario desvelar las claves para que el equipo pucelano gane al Sevilla Atlético es muy importante para todos.

El Real Valladolid crea muchas ocasiones de gol pero también recibe mucho porque los defensas no están atentos, ahora se ve una mejora todos juntos y luego ir al ataque como le gusta el entrenador Luis Cesár ahora es su manera de afrontar los partidos estos últimos le han salido bastante bien. El Sevilla Atlético también está necesitado de puntos y quiere revertir la situación dando una buena imagen que no esta dando en los partidos. Espero que no se echen mucho atrás y que sea un juego creativo para los dos.

El Real Valladolid tiene mucha la posesión pero con ello no se ganan los partidos. Pero saben que se puede aprovechar esa posesión. El equipo tiene la pelota, pero no obtiene rédito de ella, porque no finaliza las jugadas. El Real Valladolid tiene que marcar muchos goles para ganar un partido, ya que es difícil que el conjunto blanquivioleta no encaje goles.