Luis César Sampedro: "Cuántos más aficionados haya en la grada, mejores seremos nosotros en el campo"

Luis César Sampedro | Foto: Real Valladolid

Después de un buena racha de triunfos en los últimos partidos, la victoria pucelana ante el filial sevillano fue una inyección de moral y motivación para los futbolistas y el técnico, Luis César, que a lo largo de la rueda de prensa expresó su satisfacción por la victoria, pero también reconoció que la ansiedad les pudo hacer irse sin los tres puntos.

Luis César destacó el buen partido del Real Valladolid, pero también admitió que estuvo muy cerca la posibilidad de no conseguir la victoria. “Ha sido el típico partido que se retuerce. Pasan los minutos y no marcas, y aparece la fatiga, los nervios en el campo, en la grada. Hemos hecho un partido muy completo y hemos ganado por poco, debimos resolver el partido antes”.

El técnico gallego explicó que al no convertir sus ocasiones "siempre existe el miedo de cometer un error atrás por las ganas de ganar el partido, y tirar al traste todo lo que habíamos hecho”. Por último, agradeció la buena entrada que había en el José Zorrilla, la mejor de la temporada, 13.532 espectadores, y también se vio muy agradecido por el apoyo del público, que ayudó al equipo a conseguir el triunfo. “Cuantos más aficionados haya en la grada, mejores seremos nosotros en el campo. El ambiente nos ha ayudado a mentalizarnos, a animarnos y eso es vital para un equipo a la hora de llegar al éxito”.

"Quiero menos goles y más puntos"

"Tenemos que seguir así, un gol nos vale para no perder si mantenemos esta propuesta. En la segunda vuelta no me hacen falta 40 goles a favor, pero tampoco quiero 36 en contra". "Hemos dominado el partido y hemos mejorado respecto al partido anterior, el partido del Tenerife es una prueba de fuego, pero también lo son sus partidos para nuestros rivales por el ascenso".