Irureta: "Tenemos que salir como en La Romareda"

Foto: Andrea Royo | VAVEL

Se va a acercando el último partido del año para el Real Zaragoza. El equipo de Raúl Agné vista el domingo al Rayo Vallecano con el objetivo de terminar el 2016 con una victoria que corte la mala racha de los aragoneses lejos de La Romareda. Sobre esta racha fuera de casa hablaba Irureta, encargado de la rueda de prensa del jueves: "El equipo tiene ganas de ir a Madrid para poder ganar y romper esta mala racha fuera de casa. Es la hora de ganar lejos de La Romareda, lo necesitamos ya. No nos tenemos que obsesionar, pero el equipo tiene ganas del partido del domingo, ganas de ganar. Tenemos que salir como en La Romareda".

Además el guardamenta afirmaba que el equipo "está confiado de poder ganar" gracias a que el equipo "lleva una buena racha en casa y que tiene que ser igual fuera de ella".

Irureta volvía a ser titular después de haber estado varias jornadas en el banquillo. "Ha sido una decisión del entrenador y hay que respetarla. Tengo que demostrar en el campo que no se equivoca al ponerme, que puede confiar en mi. Estoy a tope y puedo aportar muchas cosas al equipo", afirmaba el guardameta. A pesar de haber estado como suplente en jornadas anteriores, Irureta ha querido disipar las dudas sobre su estado de forma: "Me encontré muy bien en el partido, a gusto y con mucha confianza. Tuve buenas sensaciones".

"Me sorpendió más la salida del once que la titularidad del otro día. Tuve fallos y seguiré teniendo. No queda otro camino que seguir trabajando día a día. A veces el cambio es bueno, sobre todo en lo personal, te hace volver más fuerte. Personalmente estoy muy motivado", comentaba el guardameta vasco.

El equipo volverá a entrenarse en la mañana del viernes en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza