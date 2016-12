El silbato de Granel 2016/2017: Rayo Vallecano - Real Zaragoza

Errores

1. Quini agarra y derriba a Cabrera en el área, impidiéndole rematar a puerta. El colegiado erró no señalando penalti. 2. No existe fuera de juego en el gol de Dongou, ya que Ze Castro habilita al jugador zaragocista. El gol debió ser válido y subir al marcador. 3. Xiscu cae en el área en la disputa del balón ante Quini. El colegiado no debió señalar la pena máxima.