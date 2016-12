Zapater: "Solo pensamos en ganar al Girona"

Foto: Andrea Royo | VAVEL

El Real Zaragoza ha vuelto a los entrenamientos tras el parón navideño. Los jugadores zaragocistas han completado una doble sesión para preparar el partido que les enfrentará al Girona el próximo ocho de enero en La Romareda. Por el momento, el club todavía no ha incorporado a ningún jugador en un mercado invernal que se cerrará el uno de febrero.

Alberto Zapater ha comenzado su comparecencia ante los periodistas analizando la vuelta al trabajo del equipo: "No esperaba jugar tanto. Pienso domingo a domingo, día a día. Viene bien pensar la situación que has tenido, mi situación física lleva a que un día pueda tener problemas y evitar eso pasa por trabajar. Este parón no solo me viene bien a mí, también a todos". Así mismo, Zapater ha valorado el tiempo que el club ha dado de vacaciones a la plantilla: "Otros años no ha habido tanta fiesta y esta vez hemos tenido el tiempo suficiente para disfrutar de la familia. Yo afortunadamente estoy en mi casa, pero otros compañeros necesitan ir a su ciudad para estar con su entorno".

"El balance de la temporada espero hacerlo en junio"

Centrándose en la actualidad del club, por el momento el capitán no ha querido hacer balance de la temporada blanquilla: "Queda todo todavía. El balance espero hacerlo en junio. Seguramente estemos donde merecemos estar y ahora mismo solo pensamos en ganar al Girona. Está claro que con dos resultados positivos seguidos vuelves a ponerte en la pelea. Logicamente nos vino muy bien ganar fuera de casa".

Analizando el primer tramo de temporada, Zapater ha destacado que el equipo todavía tiene margen de mejora: "Tenemos los puntos que tenemos porque hay muchas cosas que mejorar. Tenemos dos semanas para trabajar con tranquilidad. Vamos a ir para arriba". Sin embargo, el de Ejea ha querido destacar la importantísima victoria a domicilio lograda por el Real Zaragoza en Vallecas la pasada jornada: "Habíamos tenido muchas oportunidades de conseguir la victoria a domiclio poniéndonos por delante y no lograbamos ganar. En casa somos fuertes y lo estamos demostrando, si quieremos estar arriba todos tenemos claro que fuera de casa hay que sacar más", sentenció.

"Es importante que todos sumemos"

Para finalizar la rueda de prensa, Alberto Zapater se ha centrado en el mercado invernal, donde piensa que de llegar nuevas incorporaciones serán positivas ya que "cuantos más jugadores vengan mejor para el entrenador". También, para el capitán formar un buen bloque de compañeros es algo fundamental: "Todos los jugadores tienen importancia por la competencia interna que dan al grupo. Es importante hacer piña y que todos sumemos".