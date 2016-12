Agné: "Estoy contento pero no satisfecho"

Foto: Andrea Royo VAVEL

Tras las vacaciones de Navidad, el Real Zaragoza vuelve a los entrenamientos y Raúl Agné se sienta ante los medios de comunicación para hablar de sus impresiones sobre la plantilla desde que él se puso al mando: "Estoy contento pero no satisfecho. Creo que podemos hacerlo mejor". Aún así, recalca que está contento con la situación en la que se encuentra ahora el equipo, octavo, y a un tiro de piedra del playoff, empatado a 27 puntos con la Sociedad Deportiva Huesca, posicionada como sexta en la clasificación. El técnico es consciente de que el equipo debe esforzarse todavía más y continuar con la buena racha que se inició ganando en Vallecas al Rayo, encadenándose así dos victorias consecutivas: "Somos conscientes de que debemos ganar más partidos fuera de casa".

Parece que las vacaciones han sentado bien también a los jugadores. El catalán ha destacado que Xumetra entrena bien, que Edu García también, aunque con precaución y que el resto de jugadores están perfectos. Se espera que tanto los jugadores tocados como Fran Rodríguez estén para el próximo partido ante el Girona: "Cuando estemos todos, este grupo será más fuerte". Al hablar de los onces iniciales, Agné ha sido claro: él no se obsesiona. No quiere dejar fijado un once, ya que cree que eso puede mejorar el rendimiento de los jugadores: "Como entrenador, quiero que nadie se sienta titular, porque eso me va a permitir encontrar un once".

En pleno mercado de invierno, Agné deja el trabajo de buscar para la directiva tras reunirse con ellos: "No voy a hablar de jugadores que no están". Señala que no busca jugadores en posiciones concretas, sino lo que el club pueda permitirse y vaya a ser rentable para el equipo: "Nos moveremos en función del 'money' que tengamos. En ese sentido estamos condicionados".